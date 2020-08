«Ливерпуль» представил новый домашний комплект формы на следующий сезон.

Новый комплект формы выполнен в традиционном красном цвете. Напомним, что с сезона-2020/21 новым техническим спонсором команды является Nike.

THE. WAIT. IS. OVER. 🙌



Our new 2020/21 @NikeFootball home kit 🔴 #TellUsNever

