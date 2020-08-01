«Спартак» представил форму на сезон-2020/21

«Спартак» представил новые комплекты формы на сезон-2020/21.
Новая домашняя форма московского клуба исполнена в фирменном красном цвете с нанесенным узором-гравировкой в виде контуров ромба. Выездная форма выполнена в классическом белом цвете.
🔥 Наша форма на новый сезон! В ней сразу несколько новых деталей— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 1, 2020
🏆 Черные элементы, навеянные чемпионским сезоном
♦️ Ромбовидный принт, подчеркивающий яркую, как бриллиант, историю клуба
Форму можно купить в наших магазинах и по ссылке: https://t.co/JUs0xpPRos#всезаСпартак pic.twitter.com/XaFqHeVhN5
Ранее свою новую форму презентовал «Зенит».
Ну шутники)).
Ну шутники)).