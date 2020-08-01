ГлавнаяНовости

«Спартак» представил форму на сезон-2020/21

01 августа 2020, 09:56

«Спартак» представил новые комплекты формы на сезон-2020/21.

Новая домашняя форма московского клуба исполнена в фирменном красном цвете с нанесенным узором-гравировкой в виде контуров ромба. Выездная форма выполнена в классическом белом цвете.

Ранее свою новую форму презентовал «Зенит».

Все новости
Официально«Манчестер Сити» показал новую выездную форму
Вчера, 10:46 ВидеоКомментарии16
В Сети появились фото новой формы сборной России
02 августа ФотоКомментарии38
Официально«Локомотив» показал новую форму
01 августа ФотоКомментарии16
Официально«Ливерпуль» презентовал домашнюю форму от нового технического спонсора
01 августа ФотоКомментарии24
Официально«Новый сезон, новые цели, новая форма», — «Зенит» обновил гардероб
01 августа ФотоКомментарии34
Официально«Реал» презентовал новую форму, выездная — розовая
31 июля ФотоКомментарии48
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor 445
pomor 445
02 августа в 22:09
Мясные, вы как ни рядитесь, всё в футболисты не годитесь.
Альфи
Альфи
01 августа в 14:01
Чет как то дешево выглядит,и цвет... пожарные щитки в такой красят
Fantom horrible
Fantom horrible
01 августа в 14:00
Лучше бы всю черную сделали, а то красно-черную, как на похоронах.
Roger Young
Roger Young
01 августа в 12:12
Черная окантовка для слабовидящих?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 августа в 11:56
А чёрные вставочки и воротничок - это что ? В поддержку BLM ? Никаких чёрных !!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 августа в 11:54
Форма - отстой !
Ivberda
Ivberda
01 августа в 11:43
Для седьмого места и ниже.
mortid
mortid
01 августа в 11:31
Чёрный вообще не в тему. Какой упырь на протяжении уже нескольких лет так и норовит переодеть Спартак в чёрное? у психиатра его проверьте. И что это за лозунг? его Д’Артаньян произносил, а он как известно топит за Зенит, меняйте срочно, иначе зашквар.
Brutalny
Brutalny
01 августа в 11:27
В черной рамочке, никак конец почувствовали?
denmig
denmig
01 августа в 11:26
Стильно, ничего не скажешь! Ещё 6 очков после игр с конями к ней прибавим , и будет вообще блестящая форма !
YS007
YS007
01 августа в 11:24
Форма для пердива подходит.
denmig
denmig ответ Армейская душа (раскрыть)
01 августа в 11:23
Возвращается к вам ваш какао!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
01 августа в 11:08
один за всех и все за Глушакова)))
drug01
drug01
01 августа в 10:37
Новая форма а результаты старые....
Бог солнца
Бог солнца ответ shlomo (раскрыть)
01 августа в 10:36
Газизов сам будет Химки тренировать. На полставки
Армейская душа
Армейская душа
01 августа в 10:32
Помнится "один за всех" у свиней было, когда Глушакова выгораживали. Ну что, спартачи - ЛЕГЕНДА возвращается? )))
Армейская душа
Армейская душа
01 августа в 10:29
Символично, что тряпка на полу
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
01 августа в 10:28
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    01 августа в 10:16
      Caniggia
      Caniggia
      01 августа в 10:15
      Чёрные вставки неплохо вписаны!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      01 августа в 10:15
      А чё грусть в черном по контуру? "Черные элементы, навеянные чемпионским сезоном"!!?).
      Ну шутники)).
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
      01 августа в 10:13
      А Зенит представил форму Сочи?
      shlomo
      shlomo
      01 августа в 10:07
      Спартачи без обиды......У меня на первый взгляд ощущение того, что Спартак в траурной окантовке...и при чем тут чемпионский сезон...или типа тупо его похоронили....Ладно им играть...думаю, что еще будет много приколов по этому поводу....
      cska1948
      cska1948
      01 августа в 10:04
      Народ больше интересует, когда СпаМ представит нового тренера Химок...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      01 августа в 10:04
      На любителя...
      Белорусский вокзал
      Белорусский вокзал
      01 августа в 10:01
      А почему за одно не представили форму своего официального фарм клуба ФК Химки?!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      01 августа в 10:00
      Нормально. Теперь только играть и побеждать.
      j6eddna3wvwj
      j6eddna3wvwj
      01 августа в 09:59
      Походу нормальный вариант
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100