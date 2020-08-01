«Новый сезон, новые цели, новая форма», — «Зенит» обновил гардероб

Пресс-служба «Зенита» презентовала новые комплекты формы на следующий сезон.
Домашний комплект будет состоять из диагональных полос различных оттенков синего цвета. Выездная форма выполнена в белом цвете.
Новый сезон, новые цели, новая форма 😍! В синих цветах — для игр дома, светло-серый комплект — для матчей на выезде.— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 1, 2020
В продаже на https://t.co/MxzynFan74, в клубных магазинах «Зенита», а также в фирменных магазинах Nike.#ВремяЗенита #Nike pic.twitter.com/9hr3nOhc3U
Ранее «Краснодар» презентовал новую форму на сезон 2020/2021.