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«Новый сезон, новые цели, новая форма», — «Зенит» обновил гардероб

01 августа 2020, 09:33

Пресс-служба «Зенита» презентовала новые комплекты формы на следующий сезон.

Домашний комплект будет состоять из диагональных полос различных оттенков синего цвета. Выездная форма выполнена в белом цвете.

Ранее «Краснодар» презентовал новую форму на сезон 2020/2021.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Roger Young (раскрыть)
01 августа в 19:14
По мне,лучшая была в сезоне 2011-2012
denmig
denmig ответ Gunslinger (раскрыть)
01 августа в 19:05
А вот Твоему коллеге - нет ;)))
Бубнин
Бубнин
01 августа в 14:54, ред.
"Пресс-служба «Зенита» презентовала домашний выездной и судейский комплекты."
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Gunslinger (раскрыть)
01 августа в 12:42
Главное, что говорят и главное, что пытались....))).
Gunslinger
Gunslinger ответ denmig (раскрыть)
01 августа в 12:40
Могу тебя расстроить...
Мне нравится! :)
Gunslinger
Gunslinger ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
01 августа в 12:39
Говорят, что пытались закупить, но не вышло.... Спартачи скупили весь товар... :)))
Аpбитр
Аpбитр ответ Roger Young (раскрыть)
01 августа в 12:12
Добрый день. У Вас ссылка на фото на сайте который попадает под автомодерацию.
Попробуйте загрузить фото с рабочего стола
Roger Young
Roger Young
01 августа в 12:10
Добрый день. Имею статус вип, но пропала функция вставки изображений в сообщение. При указании ссылки на картинку, сообщения попадают под автоцензуру. Можете помочь?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
01 августа в 11:52
    denmig
    denmig
    01 августа в 11:32
    Даже фанатам зенита форма не нравится!
    denmig
    denmig ответ Footbolista (раскрыть)
    01 августа в 11:31
    Написали же - новый сезон , новые цели! Будут в защите автобус парковать!
    Аpбитр
    Аpбитр ответ Footbolista (раскрыть)
    01 августа в 11:07
    p
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    01 августа в 10:53
    Ну пока только двое замечены в радужных переделках...).
    Footbolista
    Footbolista
    01 августа в 10:52
    Если команда позиционирует себя как лидер российского футбола, вероятно большую часть времени на поле она планирует находится в нападении...поэтому надпись спонсора на футболке нужно делать на спине)...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    01 августа в 10:46
    А шорты в виде радуги у всей команды, или только у двоих?
    LOpp
    LOpp ответ Аpбитр (раскрыть)
    01 августа в 10:44
    Эмблему Спартака все знают. Тут даже можно не писать название команды
    Levadia
    Levadia
    01 августа в 10:39
    Бредовый дизайн(ИМХО).
    Кто такое убожество подписал?
    112910415
    112910415
    01 августа в 10:34
    Так себе дизайн - если это дизайн
    Брулин
    Брулин
    01 августа в 10:30
    Ника решила в этом году всем в один уровень сделать, 62овый.
    Roger Young
    Roger Young
    01 августа в 10:23
    у меня такие ощущения уже 10 лет.

    Ничего лучше формы сезона 2010 не придумали и вряд ли придумают. Еще стрелку убожескую со звездой сделали. Герб в виде круга был намного лучше

    https://s-cdn.6/images/styles/upload/fp_fotos/5a/e0/a1a366a6d14ffdea_2.jpg
    ALEX26659
    ALEX26659
    01 августа в 10:14
    а где комплект для судей?
    Аpбитр
    Аpбитр ответ LOpp (раскрыть)
    01 августа в 10:02
    А в чём разница ?:)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 августа в 10:01
    Форма на мой вкус просто убожество.
    Они бы еще на пуговицах её сделали.
    Аыездная еще куда не шло, но домашняя вообще ге зашла. Такое впечатление, что дизайнер ушёл в запой, а новую форму сдавать надо...
    Roger Young
    Roger Young ответ LOpp (раскрыть)
    01 августа в 10:01
    аналогично, сразу после того как вы на Лукойл ;)
    Roger Young
    Roger Young
    01 августа в 10:00
    Не понимаю этой 56ьной моды менять футболки каждый сезон. Скатились до уровня ларька, где продажи атрибутики самое главное.

    Раньше играли по 5-6 в одном комплекте и нормально.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    01 августа в 09:58
    С воротничком. Вот только подгузников не хватает...).
    LOpp
    LOpp
    01 августа в 09:53
    В центре большими буквами Газпром, и где в углу маленькими буквами, неразборчиво - Зенит.

    Поменяйте уже название клуба на Газпром.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    01 августа в 09:53
    🌈
    Таких цветов должна быть форма Дзю и Ко.
    Caniggia
    Caniggia
    01 августа в 09:48
    Постыдились бы рядиться на народные!
    oFANATo
    oFANATo
    01 августа в 09:43
    Главное не форма, а админресурс зенита.
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