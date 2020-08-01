«Новый сезон, новые цели, новая форма», — «Зенит» обновил гардероб

Пресс-служба «Зенита» презентовала новые комплекты формы на следующий сезон.

Домашний комплект будет состоять из диагональных полос различных оттенков синего цвета. Выездная форма выполнена в белом цвете.

Новый сезон, новые цели, новая форма 😍! В синих цветах — для игр дома, светло-серый комплект — для матчей на выезде.



В продаже на https://t.co/MxzynFan74, в клубных магазинах «Зенита», а также в фирменных магазинах Nike.#ВремяЗенита #Nike pic.twitter.com/9hr3nOhc3U

ФК