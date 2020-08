Обамеянг уронил Кубок Англии во время церемонии награждения

Форвард и капитан «Арсенала» выронил кубок после победы над «Челси» в финале Кубка Англии.

Обамеянг во время празднования после матча выпустил из рук трофей, кубок упал и от него отвалилась нижняя часть. Судя по всему, это было изначально запланировано.

The FA Cup trophy took a bit of a tumble, but Arsenal take it home 😂 🏆 pic.twitter.com/zXejtuMkZk