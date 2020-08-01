Обамеянг уронил Кубок Англии во время церемонии награждения

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01 августа 2020, 22:37

Форвард и капитан «Арсенала» выронил кубок после победы над «Челси» в финале Кубка Англии.

Обамеянг во время празднования после матча выпустил из рук трофей, кубок упал и от него отвалилась нижняя часть. Судя по всему, это было изначально запланировано.