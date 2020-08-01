Обамеянг уронил Кубок Англии во время церемонии награждения

Форвард и капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг выронил кубок после победы над «Челси» в финале Кубка Англии.
Обамеянг во время празднования после матча выпустил из рук трофей, кубок упал и от него отвалилась нижняя часть. Судя по всему, это было изначально запланировано.
The FA Cup trophy took a bit of a tumble, but Arsenal take it home 😂 🏆 pic.twitter.com/zXejtuMkZk— ESPN FC (@ESPNFC) August 1, 2020
по игре Арсенал был сильнее, тактичнее и заслуженно победили.
по игре Арсенал был сильнее, тактичнее и заслуженно победили.
Да и просто если подумать, разве кто то заранее планирует разбить, сломать кубок?
Да и просто если подумать, разве кто то заранее планирует разбить, сломать кубок?
Забить Арсеналу в начале игры любой может.
После Арсенал перехватил игру и контролировал весь первый тайм.
Второй тайм прошёл гораздо спокойнее, но игроки Челси сами же своими ошибками всё запороли и наиграли на жёлтые и удаления. Слишком много стыков у них было.
Забить Арсеналу в начале игры любой может.
После Арсенал перехватил игру и контролировал весь первый тайм.
Второй тайм прошёл гораздо спокойнее, но игроки Челси сами же своими ошибками всё запороли и наиграли на жёлтые и удаления. Слишком много стыков у них было.