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Обамеянг уронил Кубок Англии во время церемонии награждения

01 августа 2020, 22:37
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Форвард и капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг выронил кубок после победы над «Челси» в финале Кубка Англии.

Обамеянг во время празднования после матча выпустил из рук трофей, кубок упал и от него отвалилась нижняя часть. Судя по всему, это было изначально запланировано.

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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ bn20 (раскрыть)
02 августа в 18:24
Игру не видел своими глазами, сотрудники смотрели и доложили обстановку. А поскольку сам не видел то и спорить не буду.
bn20
bn20 ответ Угадайте кто (раскрыть)
02 августа в 14:42
На коком месте челси играли лучше?
по игре Арсенал был сильнее, тактичнее и заслуженно победили.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
02 августа в 14:02
Если всё таки посмотреть видео, то можно увидеть, что нижняя часть кубка отвалилась в руках Обамеянга в следствии чего он и выпал из рук футболиста. Да и по реакции остальных не скажешь, что это было запланировано, все как раз руки тянули вверх праздновать.
Да и просто если подумать, разве кто то заранее планирует разбить, сломать кубок?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Funny_Smailik (раскрыть)
02 августа в 12:36
"Если руки золотые, неважно из какого места они растут")))
Funny_Smailik
Funny_Smailik
02 августа в 10:37
Рукожоп таких называют =)
Добряк
Добряк
02 августа в 10:21
Зенит задал моду в этом сезоне...
Адвокат 76
Адвокат 76
02 августа в 09:35
Пора кубки делать из неломающихся материалов, типа камня.
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:24
Ему надо было ногами поднимать а то он руками работать не умеет.
barcamilan
barcamilan
02 августа в 07:39
спецом уронил
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 06:27
это становится модно?)))))))))))))))))))
112910415
112910415
02 августа в 05:20
Европа пристально следит за успехами Зенита !
КЭТиК
КЭТиК
02 августа в 03:34
Руки у Обамеянга растут не оттуда.
youtomee
youtomee ответ Угадайте кто (раскрыть)
02 августа в 00:55
"Спорт давно прогнил и футбол не исключение." - это просто пустые слова, ни на чем не основанные.я не стану спорить и доказывать, что везде всегда все честно, но мне просто интересно как это должно выглядеть в матчах такого уровня (это же финал кубка. зачем командам вообще играть, если они будут сдавать финалы?), и что мог бы Арсенал предложить Челси: "Роман Аркадьевич, нам бы тут кубок взять, вы не против, мы тут лямов 5-10 вам подкинем?" так что ли по твоему? или они должны игрока отдать или матч тоже сдать? мне просто интересна логика, как вы себе это представляете?
Креативщики по Ван Галу
Креативщики по Ван Галу ответ Qatar Airways (раскрыть)
02 августа в 00:17
У них там вообще ничего не показывают.
Gahi
Gahi
02 августа в 00:15
Дурной пример заразительный , наверное англичане до конца смотрели награждение кубка Олимп.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Тео Джонс (раскрыть)
02 августа в 00:14
А кто тебе сказал, что я смотрел этот матч?)
dimagas2
dimagas2 ответ youtomee (раскрыть)
01 августа в 23:38
Вот хороший вопрос)))красная,куча травм итд,не кисло так договорились)))
Qatar Airways
Qatar Airways ответ Тео Джонс (раскрыть)
01 августа в 23:28
В Донецке других матчей не показывают.
Тео Джонс
Тео Джонс ответ Угадайте кто (раскрыть)
01 августа в 23:21
Тебя как послушать, то 99% матчей доги. Зачем тогда ты смотришь доги? Лол
Угадайте кто
Угадайте кто ответ youtomee (раскрыть)
01 августа в 23:03
Очень просто. Спорт давно прогнил и футбол не исключение.
Cat01
Cat01
01 августа в 22:59
Всякое бывает!
Давайте думать
Давайте думать
01 августа в 22:58
Эпоха кубкопада, диадемавирус однако!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Угадайте кто (раскрыть)
01 августа в 22:57
В первую очередь про вашего «тащера» петухалду)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 22:56
Жду мнения московских, типа недостойны, раз развалился...
youtomee
youtomee ответ Угадайте кто (раскрыть)
01 августа в 22:55
дог в финале кубка Англии? вот мне интересно как вы себе это представляете?))
mphuZ
mphuZ ответ Угадайте кто (раскрыть)
01 августа в 22:53
Да где же лучше?

Забить Арсеналу в начале игры любой может.
После Арсенал перехватил игру и контролировал весь первый тайм.

Второй тайм прошёл гораздо спокойнее, но игроки Челси сами же своими ошибками всё запороли и наиграли на жёлтые и удаления. Слишком много стыков у них было.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ sihafazatron (раскрыть)
01 августа в 22:53
Ну как при чём? Интервью Ван Гала прочти про геев)
Аксинья
Аксинья
01 августа в 22:52
После Зенита это стало традицией))
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 22:52
Несолидно как то получилось , хорошо хоть не стеклянный как у нас ....может из стали ...легированной конечно.
mphuZ
mphuZ
01 августа в 22:51
Мне в прямом эфире было видно, что это он специально)))
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