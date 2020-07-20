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Ушел из жизни бывший игрок сборной СССР Владимир Проскурин

20 июля 2020, 10:51

Твиттер «Факела» сообщает, что на 76-м году жизни скончался бывший нападающий команды Владимир Проскурин.

Бывший игрок олимпийской сборной СССР и мастер спорта СССР ушел из жизни 19 июля.

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