Ушел из жизни бывший игрок сборной СССР Владимир Проскурин

Твиттер «Факела» сообщает, что на 76-м году жизни скончался бывший нападающий команды Владимир Проскурин.

Бывший игрок олимпийской сборной СССР и мастер спорта СССР ушел из жизни 19 июля.

В воскресенье, 19 июля, на 76-м году ушёл из жизни лучший бомбардир в истории нашего клуба Владимир Проскурин.



Футбольный клуб «Факел» выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Григорьевича. Скорбим вместе с вами…



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ФК