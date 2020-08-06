Кашшаи: «Нельзя гарантировать, что в следующем сезоне не будет ошибок»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о подготовке судей к футбольным матчам.

Каждый семинар, фитнес-тест — это лишь поддержка. Самое главное — это их работа и результат на поле. Мы ждём полной отдачи на матчах и профессионализма. Всё будет зависеть от их работы: будут работать плохо — будут получать меньше назначений. Я уже сказал арбитрам, что это соревнование. Лучшие будут получать больше назначений.