Кашшаи: «Нельзя гарантировать, что в следующем сезоне не будет ошибок»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о подготовке судей к футбольным матчам.
Каждый семинар, фитнес-тест — это лишь поддержка. Самое главное — это их работа и результат на поле. Мы ждём полной отдачи на матчах и профессионализма. Всё будет зависеть от их работы: будут работать плохо — будут получать меньше назначений. Я уже сказал арбитрам, что это соревнование. Лучшие будут получать больше назначений.
Мы не можем гарантировать, что в следующем сезоне не будет судейских ошибок — это человеческий фактор. Но у есть система VAR, и, как показал прошлый сезон, она не раз спасала ситуацию.
Ранее стало известно, что РФС решил составлять рейтинг судей.
Но все же хочется надеяться , что большинство судей научатся гораздо быстрее , правильнее, объективнее применять ВАР.
Не свисти , а то денег не будет!!! Пословица применима к судьям которые могут из - за ошибок сесть в запас!!!
Но все же хочется надеяться , что большинство судей научатся гораздо быстрее , правильнее, объективнее применять ВАР.
Не свисти , а то денег не будет!!! Пословица применима к судьям которые могут из - за ошибок сесть в запас!!!