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Кашшаи: «Нельзя гарантировать, что в следующем сезоне не будет ошибок»

сегодня, 14:07

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о подготовке судей к футбольным матчам.

Каждый семинар, фитнес-тест — это лишь поддержка. Самое главное — это их работа и результат на поле. Мы ждём полной отдачи на матчах и профессионализма. Всё будет зависеть от их работы: будут работать плохо — будут получать меньше назначений. Я уже сказал арбитрам, что это соревнование. Лучшие будут получать больше назначений.

Мы не можем гарантировать, что в следующем сезоне не будет судейских ошибок — это человеческий фактор. Но у есть система VAR, и, как показал прошлый сезон, она не раз спасала ситуацию.

Ранее стало известно, что РФС решил составлять рейтинг судей.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:53
Странно, разве цыган еще не в Венгрии?)
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 14:51
Зато можно гарантировать, что они точно будут)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:49
Прошедший сезон удачным в судейском плане не назовешь. Вроде и ВАР был , некоторые судьи и с ВАРом не справились явно. Ошибки будут всегда . Даже при наличии ВАРа , человеческий фактор является главной составляющей в принятии решений. Сколько ошибался Вилков??? Много!!! А его сразу назначают на матч за трофей. Вот и хочется спросить господина Витю : "Где логика"?
Но все же хочется надеяться , что большинство судей научатся гораздо быстрее , правильнее, объективнее применять ВАР.
Не свисти , а то денег не будет!!! Пословица применима к судьям которые могут из - за ошибок сесть в запас!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:40, ред.
Но есть система VAR, и, как показал прошлый сезон, она не раз спасала ситуацию.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195687/kashshai-viktor

Главный винтик в механизме VAR - это человеческий фактор. К сожалению, именно человеческий фактор сводит во многих случаях на нет те функции, которые должен выполнять VAR. Какой бы не был совершенен механизм, какая бы не была отличная идея, но человек со своими симпатиями и антипатиями, и материальными потребностями.... которые растут не по дням, а по часам, решает всё. Увы, но это так...
112910415
112910415
сегодня в 14:24
можно гарантировать, что ошибки будут
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:24
Кашшаи даже знает в каком матче, какой судья в чью пользу свистнет.
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