Байрамян — о коронавирусе: «У нас в России не было строгого режима»

Полузащитник «Ростова» рассказал, как он заразился коронавирусом.

Как только началась самоизоляция, родители переехали ко мне, мы жили всё время вместе. Не было такого, что я поехал в гости и что-то нарушил. Не знаю как, но заразилась сначала моя мама. Не знаю, вышла она в магазин или что… У нас не было такого строгого режима в России. Она всё соблюдала, я имею в виду, маски, перчатки. Как только мама почувствовала первые симптомы, кашель, в горле першит, они с отцом переехали в свою квартиру, мы остались со своей семьёй.

Через два дня я вечером почувствовал температуру. Я сообщил в клуб, мне сказали, чтобы я сидел дома, никуда не выходил.