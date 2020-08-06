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Байрамян — о коронавирусе: «У нас в России не было строгого режима»

сегодня, 12:13

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как он заразился коронавирусом.

Как только началась самоизоляция, родители переехали ко мне, мы жили всё время вместе. Не было такого, что я поехал в гости и что-то нарушил. Не знаю как, но заразилась сначала моя мама. Не знаю, вышла она в магазин или что… У нас не было такого строгого режима в России. Она всё соблюдала, я имею в виду, маски, перчатки. Как только мама почувствовала первые симптомы, кашель, в горле першит, они с отцом переехали в свою квартиру, мы остались со своей семьёй.

Через два дня я вечером почувствовал температуру. Я сообщил в клуб, мне сказали, чтобы я сидел дома, никуда не выходил.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:43
Носатый находу придумал, по барам шлялся.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:07
Меньше шляться надо было. Гыгыгы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:02
« У нас не было такого строгого режима в России.»
В разных Россиях живем, что ли?
То истерили все, что менты гуляющих штрафуют и самоизоляция не нужна, то оказывается недостаточно строго следили.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 12:22
в России как всегда, все через одно место
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:17
Жена Карпина тебе показала средний палец потом?
beefs
beefs
сегодня в 12:15
опять кто-то виноват...
vd2c89m5ef9k
vd2c89m5ef9k
сегодня в 12:14
Это его мнение
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