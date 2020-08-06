Джано: «В России я вырос как футболист: с 15 лет играю здесь»

Полузащитник Джано рассказал о своем переходе в «Ротор».

Я был в Грузии. По телефону узнал, что интересуется «Ротор». Решение принял не сразу: думал, размышлял. У меня были еще другие варианты продолжения карьеры — из Грузии и Турции. Но только «Ротор» сделал официальное предложение, все шло хорошо в переговорах, поэтому я решил вернуться в Россию. Мне этот чемпионат знаком, в России я вырос как футболист: с 15 лет играю здесь, 11 лет провел в «Спартаке». Сейчас для меня все начинается с нуля: я никому не принадлежу, не в аренде. Думаю, травмы позади. Я хочу играть, набрать форму и выйти на прежний уровень. Я очень рад оказаться в клубе!

Как сейчас оцениваю свою форму? Могу оценить на 30% от оптимальной. Когда я был дома, сам тренировался, но это все равно не те тренировки, что с командой и тренером. Мне нужно две недели, максимум три, чтобы прийти к оптимальным кондициям. Надеюсь, что мне в этом помогут.