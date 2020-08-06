Матвеев: «У нас всё хорошо, мы на изоляции»

Наставник «Урала» рассказал об уходе полузащитника . Также тренер заявил, что игроки находятся на базе клуба.

У клуба закончились контракты с рядом игроков, мы решили контракты не продлевать. Бумалю было сделано предложение, но он отказался. Жаль, что так вышло. Немного тревожит, что на их месте пока нет новичков, но работа ведется. Живем в реалиях закрытых границ, непонятно, что происходит с визами.

Емельянов работает по индивидуальной программе. Сегодня во второй половине дня должен принять участие в тренировочном процессе уже с командой. Возможно, выйдет в первом туре. Ефремов получил повреждение, врачи дали ему несколько дней паузы.

Мы каждую неделю сдаем тесты. Все уехали на базу, чтобы было меньше контактов. Очередной тест — завтра. У нас все хорошо, мы на изоляции.