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Игнашевич: «Иногда мне смешно слушать бывших футболистов на телевидении»

сегодня, 12:00

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о работе бывших футболистов на телевидении.

Очень хорошо видно тренеров практикующих и теоретиков — тех, кто ещё не тренирует. Присутствует расхождение во взглядах: одно дело, когда от тебя всё зависит в команде, другое – если ты только помогаешь или вовсе не тренировал. Взять хотя бы бывших футболистов, которые сейчас работают на телевидении и критикуют тренеров. Честно говоря, иногда мне смешно их слушать, потому что люди находятся вне профессии и не понимают всех нюансов (улыбается). Они рассуждают, как футболисты или как болельщики, но, с точки зрения тренера, они упускают множество деталей и потому немного несправедливы.

Их рассуждения радикальны? Они не точны. Ведь нужно понимать, что движет тренером, что есть вещи, которые от тренера не зависят.

Напомним, что недавно Игнашевич получил тренерскую лицензию PRO.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ spartach091 (раскрыть)
сегодня в 14:40
Я сказал то, что сказал. Стыдно этим миллионерам быть такими косноязычными, хотя такие и в столицах обитают
Legend 6
Legend 6 ответ M_K (раскрыть)
сегодня в 14:32
А вот и нужно.
Одно дело когда в чужой огород лезут с предложениями, а другое дело когда воздух сотрясают по телевизору.
Если ты не ездишь на велосипеде, то ты не имеешь право обсуждать велосипедистов. Логика Игнашевича сильная.
Мало ли что Игнашевичу не нравится, он кто? Тренер великий?
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 14:01
А как же великий мыслитель Ромка Широков?!!!
autochthon
autochthon
сегодня в 13:35
Иногда смешно слушать и людей с тренерской лицензией...Футбольный камеди клаб...
морозз
морозз
сегодня в 13:35
Особенно круты в разговорном жанре Мостовой и Быстров...несут горы шлака и мусора и всё это с умным видом людей повидавшим всё и вся!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:05
Особенно смешно слушать протарасовского быстрого.
M_K
M_K ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:03
Да нет, Игнашевич конкретно сказал про тренеров. Не нужно сюда приписывать арбитров и т.д.
Legend 6
Legend 6 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 12:53
Получается, что если ты или я болельщик, то мы не имеем права обсуждать действия арбитра, пока мы не судили? Так?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 12:23
ничего против Игнашевича, но футбол - очень простая игра, ума много не надо ))
spartach091
spartach091 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:18
То есть ты хочешь сказать, что Ребята из сельской глубинки не грамотные? С чего такие выводы делаешь?
spartach091
spartach091
сегодня в 12:17
Игнашевич прав. Сидят куйню нечут с матч тв
drug01
drug01
сегодня в 12:13
Они отрабатывают свои деньги языком
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:13
Тут Игнаш прав на 100%. Если люди играли, но не тренировали, то в тренерском деле они полные дилетанты!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:08
Игнащевич еще очень мягко высказался об этих "экспертах" Мало того, что русским языком не владеют ( Когда слушаешь Аршавина, Калиниченко и некоторых других, так и хочется подумать - надо же ребята из сельской глубинки попали на ТВ, вот радости будет в родной деревне! Что касается их понимания футбола, то оно очень далеко от тренерского
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 12:04
Лучше молчать, чем говорить. Правда Игнаш?)))
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