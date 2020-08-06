Игнашевич: «Иногда мне смешно слушать бывших футболистов на телевидении»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о работе бывших футболистов на телевидении.
Очень хорошо видно тренеров практикующих и теоретиков — тех, кто ещё не тренирует. Присутствует расхождение во взглядах: одно дело, когда от тебя всё зависит в команде, другое – если ты только помогаешь или вовсе не тренировал. Взять хотя бы бывших футболистов, которые сейчас работают на телевидении и критикуют тренеров. Честно говоря, иногда мне смешно их слушать, потому что люди находятся вне профессии и не понимают всех нюансов (улыбается). Они рассуждают, как футболисты или как болельщики, но, с точки зрения тренера, они упускают множество деталей и потому немного несправедливы.
Их рассуждения радикальны? Они не точны. Ведь нужно понимать, что движет тренером, что есть вещи, которые от тренера не зависят.
Напомним, что недавно Игнашевич получил тренерскую лицензию PRO.
Одно дело когда в чужой огород лезут с предложениями, а другое дело когда воздух сотрясают по телевизору.
Если ты не ездишь на велосипеде, то ты не имеешь право обсуждать велосипедистов. Логика Игнашевича сильная.
Мало ли что Игнашевичу не нравится, он кто? Тренер великий?
Одно дело когда в чужой огород лезут с предложениями, а другое дело когда воздух сотрясают по телевизору.
Если ты не ездишь на велосипеде, то ты не имеешь право обсуждать велосипедистов. Логика Игнашевича сильная.
Мало ли что Игнашевичу не нравится, он кто? Тренер великий?