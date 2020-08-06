Игнашевич: «Иногда мне смешно слушать бывших футболистов на телевидении»

Главный тренер «Торпедо» поделился мнением о работе бывших футболистов на телевидении.

Очень хорошо видно тренеров практикующих и теоретиков — тех, кто ещё не тренирует. Присутствует расхождение во взглядах: одно дело, когда от тебя всё зависит в команде, другое – если ты только помогаешь или вовсе не тренировал. Взять хотя бы бывших футболистов, которые сейчас работают на телевидении и критикуют тренеров. Честно говоря, иногда мне смешно их слушать, потому что люди находятся вне профессии и не понимают всех нюансов (улыбается). Они рассуждают, как футболисты или как болельщики, но, с точки зрения тренера, они упускают множество деталей и потому немного несправедливы.

Их рассуждения радикальны? Они не точны. Ведь нужно понимать, что движет тренером, что есть вещи, которые от тренера не зависят.