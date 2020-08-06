Пуцко покинул «Уфу»

«Уфа» в четверг сообщила о расставании с защитником Александром Пуцко.
У 27-летнего футболиста истек срок действия контракта с башкирским клубом.
Удачи, Александр!— ФК УФА (@UfaFc) August 6, 2020
Защитник Александр Пуцко покидает ФК «Уфа» в связи с истечением срока его контракта.
Пуцко перешел в «Уфу» в феврале 2017-го года из «Спартака». Сезон 2017/18 защитник провел в аренде в «СКА Хабаровске». Всего за ФК «Уфа» Александр Пуцко сыграл 45 матчей pic.twitter.com/ujoRwHOkso
Напомним, что недавно 6 футболистов «Уфы» продлили контракты с клубом.