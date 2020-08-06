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Пуцко покинул «Уфу»

вчера, 16:04

«Уфа» в четверг сообщила о расставании с защитником Александром Пуцко.

У 27-летнего футболиста истек срок действия контракта с башкирским клубом.

Напомним, что недавно 6 футболистов «Уфы» продлили контракты с клубом.

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:35
Проморгал спартак уфимца.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
вчера в 18:14
Из одного филиала поехал в другой.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:09
не смогли продать))) наверное таланта агента не хватило)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 16:36
Дефицитное амплуа, правильный паспорт и возраст.. Что не так?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:05
Скатертью дорога ему.
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