Пуцко покинул «Уфу»

1596719077

вчера, 16:04

«Уфа» в четверг сообщила о расставании с защитником .

У 27-летнего футболиста истек срок действия контракта с башкирским клубом.

Удачи, Александр!



Защитник Александр Пуцко покидает ФК «Уфа» в связи с истечением срока его контракта.



Пуцко перешел в «Уфу» в феврале 2017-го года из «Спартака». Сезон 2017/18 защитник провел в аренде в « СКА Хабаровске». Всего за ФК «Уфа» Александр Пуцко сыграл 45 матчей pic.twitter.com/ujoRwHOkso — ФК УФА (@UfaFc) August 6, 2020

Напомним, что недавно 6 футболистов «Уфы» продлили контракты с клубом.