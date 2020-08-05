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Фарфан покинул расположение «Локомотива»

сегодня, 17:45

Полузащитник Джефферсон Фарфан покинул расположение «Локомотива».

Как сообщается, игрок не стал дожидаться предложения клуба о новом контракте.

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 20:22
Странная ситуация с Фарфаном.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:09
Ну раз обиделся, то может и уйти.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:04
Кто это ?
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:00
После того, как Фарфан выступил в противовес Кикнадзе, поддержав Сёмина, зная Кикнадзе, и обладая здравым умом, он принял верное решение. Зачем ожидать предложение, которого не будет...

Как сообщается, игрок не стал дожидаться предложения клуба о новом контракте.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195568/farfan-dzhefferson-lokomotiv
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:57
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 17:52
    А жаль мог ещё принести пользы.
    drug01
    drug01
    сегодня в 17:49
    Надо терпеть и искать замену
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