Полузащитник Джефферсон Фарфан покинул расположение «Локомотива».
Как сообщается, игрок не стал дожидаться предложения клуба о новом контракте.
Полузащитник Джефферсон Фарфан покинул расположение «Локомотива».
Как сообщается, игрок не стал дожидаться предложения клуба о новом контракте.
Как сообщается, игрок не стал дожидаться предложения клуба о новом контракте.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195568/farfan-dzhefferson-lokomotiv
Как сообщается, игрок не стал дожидаться предложения клуба о новом контракте.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195568/farfan-dzhefferson-lokomotiv