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«Локомотив» объявил об уходе Фарфана

сегодня, 18:00

Полузащитник Джефферсон Фарфан покидает «Локомотив» по истечении срока контракта. Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Джефф присоединился к «Локомотиву» зимой 2017 года и за четыре сезона стал чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок.

Фарфан был одним из ключевых футболистов «Локомотива» в чемпионский сезон – Джефф забил десять голов и отдал четыре голевых передачи в 22 матчах премьер-лиги. Всего в составе «Локомотива» Фарфан провел 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.

Джефф, спасибо тебе за блестящую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов! Ты навсегда останешься в истории как один из самых ярких футболистов нашего клуба.

Успехов и удачи в дальнейшем!

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 20:22
Странно что не продлили с ним контракт.
minai
minai
сегодня в 20:01
Глыба.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:50
В 50 уже трудно даже в РПЛ)))
Хороший игрок, удачи!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:50
Все игроки уходят и приходят стареют.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:21
Искренне жаль, что такой игрочище больше не будет играть в РПЛ...
beefs
beefs
сегодня в 18:13
он добросовестно отработал свой контракт, счастливого пути...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:10
В озере отлив и омуль ушел, как Фарфан.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:05
Хороший игрок!
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