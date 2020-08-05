«Локомотив» объявил об уходе Фарфана

Полузащитник покидает «Локомотив» по истечении срока контракта. Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Джефф присоединился к «Локомотиву» зимой 2017 года и за четыре сезона стал чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок.

Фарфан был одним из ключевых футболистов «Локомотива» в чемпионский сезон – Джефф забил десять голов и отдал четыре голевых передачи в 22 матчах премьер-лиги. Всего в составе «Локомотива» Фарфан провел 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.

Джефф, спасибо тебе за блестящую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов! Ты навсегда останешься в истории как один из самых ярких футболистов нашего клуба.

Успехов и удачи в дальнейшем!