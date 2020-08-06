«Спортинг» предложил «Краснодару» 7 млн евро за Вандерсона

Нападающий «Краснодара» Вандерсон может продолжить карьеру в Португалии.
Как сообщается, лиссабонский «Спортинг» предложил «быкам» 7 млн евро за бразильского форварда.
Отмечается, что «Краснодар» готов отпустить своего игрока только за 10 млн евро.
Напомним, что ранее на Вандерсона претендовал «Зенит».
У Спортинга покупают игрока ценой в те-же 10-11, Спортинг просит 25-30 =))))
У Спортинга покупают игрока ценой в те-же 10-11, Спортинг просит 25-30 =))))
Были разговоры 2 недели назад....
Явно не хуже Ерохина,Ригони и Дриусси....при чём по утверждению некоторых,вместе взятых....
Были разговоры 2 недели назад....
Явно не хуже Ерохина,Ригони и Дриусси....при чём по утверждению некоторых,вместе взятых....