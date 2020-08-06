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«Спортинг» предложил «Краснодару» 7 млн евро за Вандерсона

вчера, 21:00

Нападающий «Краснодара» Вандерсон может продолжить карьеру в Португалии.

Как сообщается, лиссабонский «Спортинг» предложил «быкам» 7 млн евро за бразильского форварда.

Отмечается, что «Краснодар» готов отпустить своего игрока только за 10 млн евро.

Напомним, что ранее на Вандерсона претендовал «Зенит».

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ Сергей Яценко (раскрыть)
сегодня в 01:34
Ха одно из худших)продавать надо
Сергей Яценко
Сергей Яценко
вчера в 22:20
один из лучших в ЧР .. отдавать не надо
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:57
Договорятся за 8,5.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:54
Надо отдавать, пока берут.
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
вчера в 21:42
Сговорятся.
VAN ARM
VAN ARM ответ denmig (раскрыть)
вчера в 21:29
в выходные
Сп62
Сп62
вчера в 21:26
За 8 отдадут.
denmig
denmig ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 21:22
Здорово! Придешь или Тебя не ждать!?
shlifen
shlifen
вчера в 21:17
Спортинг в своём репертуаре, игрок по трансфермаркту 10-11, Спортинг предлагает только 7.
У Спортинга покупают игрока ценой в те-же 10-11, Спортинг просит 25-30 =))))
112910415
112910415
вчера в 21:15
руки прочь !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:13
Удивительна "тишина" со стороны Зенита....
Были разговоры 2 недели назад....
Явно не хуже Ерохина,Ригони и Дриусси....при чём по утверждению некоторых,вместе взятых....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:10
Маловато будет!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:10
глупо отдавать))) да и сумма не велика))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:02
Уже пора соглашаться
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:01
Самим им нужон !!!
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