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«Рэмбо» прошёл медосмотр в «Локомотиве»

вчера, 15:56

«Локомотив» практически осуществил сразу два трансфера.

Сообщается, что защитник Слободан Райкович (по прозвищу «Рэмбо») и форвард солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович уже прошли медосмотр в клубе. Серб на правах свободного агента подпишет с москвичами контракт на 1 год (зарплата составит примерно 500 тысяч евро за сезон), а белорусский футболист заключит 4-летнее соглашение.

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ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 17:14
Райкович - специфический типок. )
На треньках дрался с одноклубниками (Сон Хён как-то от него чуть не выхватил), конфликтовал в прессе с тренерами, забивал на спорт.режим и числился в любовниках у жены ныне покойного сербского военного диктатора.
Сложно сказать, за что именно из вышеперечисленного он такого погонялова удостоился.
За Локо уже страшно... )))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:42
Очень хочется глянуть , что это за "Рэмбо"???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:00
Посмотрим на него в деле.
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