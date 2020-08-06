«Рэмбо» прошёл медосмотр в «Локомотиве»

«Локомотив» практически осуществил сразу два трансфера.
Сообщается, что защитник Слободан Райкович (по прозвищу «Рэмбо») и форвард солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович уже прошли медосмотр в клубе. Серб на правах свободного агента подпишет с москвичами контракт на 1 год (зарплата составит примерно 500 тысяч евро за сезон), а белорусский футболист заключит 4-летнее соглашение.
На треньках дрался с одноклубниками (Сон Хён как-то от него чуть не выхватил), конфликтовал в прессе с тренерами, забивал на спорт.режим и числился в любовниках у жены ныне покойного сербского военного диктатора.
Сложно сказать, за что именно из вышеперечисленного он такого погонялова удостоился.
За Локо уже страшно... )))
На треньках дрался с одноклубниками (Сон Хён как-то от него чуть не выхватил), конфликтовал в прессе с тренерами, забивал на спорт.режим и числился в любовниках у жены ныне покойного сербского военного диктатора.
Сложно сказать, за что именно из вышеперечисленного он такого погонялова удостоился.
За Локо уже страшно... )))