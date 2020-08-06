«Рэмбо» прошёл медосмотр в «Локомотиве»

1596718586

вчера, 15:56

«Локомотив» практически осуществил сразу два трансфера.

Сообщается, что защитник (по прозвищу «Рэмбо») и форвард солигорского «Шахтера» уже прошли медосмотр в клубе. Серб на правах свободного агента подпишет с москвичами контракт на 1 год (зарплата составит примерно 500 тысяч евро за сезон), а белорусский футболист заключит 4-летнее соглашение.