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«Ростов» мог подписать Холанда за 3 млн евро

вчера, 19:45

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что клуб мог приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда (когда норвежец выступал за «Мольде»).

Мы когда Бьорна [Сигурдарсона] смотрели, увидели Холанда. Они играли все вместе. Мы как Норманна увидели? Они играли в «Мольде».

Мы смотрели Сигурдарсона. Нашим селекционерам понравился Норманн. Позвонил Александр Анатольич, он говорит: «Шикарный парень». Я говорю: «А там еще молодой парень на замену...». Он его посмотрел: «Вообще супер, надо брать».

Мы узнали цену. Что-то порядка 2,5-3 миллионов. Ему 17 лет было. По-моему, ему еще даже переезжать нельзя было. 17 или 18, что-то такое. Сумма называлась в районе 2,5-3 миллионов.

Отвечаем: «Не, ну это очень дорого, мы за ним понаблюдаем». Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Vladimir Grechko (раскрыть)
сегодня в 00:50
Кого они там драли?Посмотрите на таблицу,драли они....
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
вчера в 23:44
я очень остался доволен посмотрев видео Ростов -Карпин ,деньги и шпана теперь я точно уверен что у Ростова все будет отлично и будет Ростов еще не раз драть москвичей и болотных дай им бог удачи в том что они задумали))
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 23:38
ты зря так думаешь о Ростове только у болотных игроки тонут взять хотя бы серебрянный Ростов который раздербанил зенит кто там заиграл только 1 человек Азмун ))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:05
Хорошо что не испортили парню карьеру
Смольчик
Смольчик
вчера в 21:53
Чего теперь об этом говорить.
Сп62
Сп62
вчера в 21:30
Снйчас бы Боруссии за 40 толконули.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:28
Сказку придумал.
112910415
112910415
вчера в 20:41
забавно
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 20:29
тогда бы мы не узнали того холанда, который есть сейчас. был бы очередной ноунейм с 2-3 голами за сезон
shlomo
shlomo
вчера в 20:17
Близок локоток, да язык короток.....могли бы, да не смогли..
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 20:03
А подписали Берга
drug01
drug01
вчера в 19:55
Все будет хорошо
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:51
Кому нужны эти истории?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:47
как много лжи и дурости))))))))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 19:47
Мог но не смог.
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:47
А Погбуна с Неймаруном за 3 мешка картошки?))
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