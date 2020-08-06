«Ростов» мог подписать Холанда за 3 млн евро

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что клуб мог приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» (когда норвежец выступал за «Мольде»).

Мы когда Бьорна [Сигурдарсона] смотрели, увидели Холанда. Они играли все вместе. Мы как Норманна увидели? Они играли в «Мольде».

Мы смотрели Сигурдарсона. Нашим селекционерам понравился Норманн. Позвонил Александр Анатольич, он говорит: «Шикарный парень». Я говорю: «А там еще молодой парень на замену...». Он его посмотрел: «Вообще супер, надо брать».

Мы узнали цену. Что-то порядка 2,5-3 миллионов. Ему 17 лет было. По-моему, ему еще даже переезжать нельзя было. 17 или 18, что-то такое. Сумма называлась в районе 2,5-3 миллионов.

Отвечаем: «Не, ну это очень дорого, мы за ним понаблюдаем». Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор.