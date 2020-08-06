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Бывший партнёр Смолова по «Сельте» перешёл в «Дижон»

вчера, 23:41

Бывший партнёр Федора Смолова по «Сельте» Папе Диоп, права на которого принадлежат «Лиону», перешёл в «Дижон» на правах аренды.

Арендное соглашение полузащитника с «совами» рассчитано на один сезон. В контракте игрока прописан пункт, по которому «Дижон» может выкупить права на футболиста до 31 мая 2021 года.

Кроме того, в соглашении предусмотрено, если «Дижон» сохранит прописку в Лиге 1, то пункт о выкупе прав на игрока активируется автоматически. В таком случае «совам» придётся заплатить за переход сенегальца 5 млн евро (плюс 1,5 млн евро в качестве бонусов), а «Лион» получит 15% от последующей перепродажи футболиста.

В завершившемся сезоне Ла Лиги Диоп провёл 16 матчей за «Сельту», отметившись одной результативной передачей.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 02:51
Судя по всему сгинет "бывший партнёр" в низших французских лигах.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 02:27
Партнер)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 00:19
Причем тут Федя? ))) х вы не занимайтесь))))
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Фёдор пока думает
minai
minai
вчера в 23:47
А чем ответит Фёдор ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:44
Пускай там пылит...
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