ЦСКА обзавелся еще одним спонсором

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сегодня, 11:55

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что «Промсвязьбанк» стал официальным банком московского клуба.

«Для ПСБ сотрудничество с ЦСКА является логичным продолжением реализации стратегии создания опорного банка для оборонно-промышленного комплекса и армии России и будет способствовать преумножению общих побед и достижений, развитию спорта и популяризации здорового образа жизни. ПСБ — один из ключевых финансовых институтов России, опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, партнер Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.