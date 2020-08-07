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ЦСКА обзавелся еще одним спонсором

сегодня, 11:55

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что «Промсвязьбанк» стал официальным банком московского клуба.

«Для ПСБ сотрудничество с ЦСКА является логичным продолжением реализации стратегии создания опорного банка для оборонно-промышленного комплекса и армии России и будет способствовать преумножению общих побед и достижений, развитию спорта и популяризации здорового образа жизни. ПСБ — один из ключевых финансовых институтов России, опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, партнер Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно ЦСКА заключил соглашение с букмекерской компанией.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 14:20
🤦‍♂️😁а не Гинер ли на базаре ширпотреб толкал?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:42
Круто.......
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 12:50
Вы любезный спутали, озвученная вами фирма спонсор Краснодара)))))
Не надо валить с больной головы на здоровую.
cska59
cska59 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 12:36
Эт точно .
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 12:29
К слову

Московский ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу полузащитника Фаусто Веры, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, армейцы предложили за хавбека €8,5 млн плюс €1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Отмечается, что футболист взял время на размышление.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 12:24, ред.
Когда уже новую форму покажут? Интересно же
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:22
Говорят у зенита новый спонсор станет "порн0хаб" , узмун и дзюба будут главные герои на презентации.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:15
Чем больше тем лучше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:15
Коняшкам в пору новую форму заказывать, с удлиненными рукавами. Иначе спонсоров некуда записывать...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:09
А новый спонсор ЦСКА - ФИРМА КУКИШ!
Фирма Кукиш! Хрен где купишь!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:05
И это тоже хорошо))
beefs
beefs
сегодня в 12:04
Третий клуб, который не будет просить милостыню...
311
311
сегодня в 12:03
ВЭБ стало быть уже не официальный банк!)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:02
Похоже деньги в ЦСКА текут рекой.
drug01
drug01
сегодня в 11:57
Это хорошо удачи
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