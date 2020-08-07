ЦСКА обзавелся еще одним спонсором

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что «Промсвязьбанк» стал официальным банком московского клуба.
«Для ПСБ сотрудничество с ЦСКА является логичным продолжением реализации стратегии создания опорного банка для оборонно-промышленного комплекса и армии России и будет способствовать преумножению общих побед и достижений, развитию спорта и популяризации здорового образа жизни. ПСБ — один из ключевых финансовых институтов России, опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, партнер Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.
ПСБ стал официальным банком #ЦСКА https://t.co/2DkjyAYnuC pic.twitter.com/NlzWbjk8mN— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020
Напомним, что недавно ЦСКА заключил соглашение с букмекерской компанией.
Не надо валить с больной головы на здоровую.
Не надо валить с больной головы на здоровую.
Московский ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу полузащитника Фаусто Веры, сообщает «Чемпионат.com».
По информации издания, армейцы предложили за хавбека €8,5 млн плюс €1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Отмечается, что футболист взял время на размышление.
Московский ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу полузащитника Фаусто Веры, сообщает «Чемпионат.com».
По информации издания, армейцы предложили за хавбека €8,5 млн плюс €1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Отмечается, что футболист взял время на размышление.
Фирма Кукиш! Хрен где купишь!
Фирма Кукиш! Хрен где купишь!