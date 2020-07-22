«Спартак» нашёл помощника в борьбе с «Зенитом». Сравниваем дочерние клубы грандов

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сегодня, 18:30

«Соккер.ру» реагирует на информацию, что в РПЛ станет больше команд, собранных по методу «Сочи».

Новички из ФНЛ – нищие

Вторая лига не готовит к успеху в высшей. В ФНЛ невозможно зарабатывать деньги, можно только выпросить у чиновников на местах от 350 до 600 млн рублей, а потом их эпично потратить. В лучшем случае – на выход в РПЛ , в худшем – бестолково, ведь во второй лиге в следующем сезоне будет 22 команды (а предлагали 24), 18-20 не претендуют на повышение в классе.

Но даже если представить, что средний бюджет по лиге в районе 300 млн рублей, то получите 6.6 миллиардов, которые не тратят на развитие юных игроков, а просто проедают из года в год, чтобы в известных футбольных городах было подобие профессионального спорта. «Ротор» и «Химки» нельзя назвать обеспеченными. На первых накладывали запрет на регистрацию новичков, вторые только сегодня нашли деньги.

Или не нашли? Юран грозится играть с «Химками» в высшем дивизионе даже с крошечным бюджетом. Но от тренера эмоциональные оценки не удивляют – человек с прозвищем Барсик отлично складывает междометия в предложения. Вот только дела важнее слов, не хочется в РПЛ филиал общества мертвых футбольных поэтов.

Игроков и тренеров не виним

Поскольку в современном мире чувствовать себя оскорбленным – профессия, нужны четкие формулировки. К футболистам «Химок» или «Ротора», действующим и будущим, никаких вопросов. Также нет вопросов к двум наставникам – Хацкевичу и Юрану. Бывшие киевские «динамовцы» вовремя оказались в поезде на РПЛ , справились с задачей повышения в классе, оттеснили Игнашевича с первых двух мест.

Отдельно никаких вопросов к болельщикам «Химок» и «Ротора» — долго ждали возвращения в элиту, особенно ребята из Волгограда. И стадионы есть, тут не вариант, что в РПЛ ворвались команды без инфраструктуры («Тамбов»). Но одновременно возникает вопрос. А переживут ли «Химки» и «Ротор» сезон в высшей лиге? Если это начало конца в стиле «Мордовии», «Кубани», «Амкара», «Тосно» или «Анжи», то видим глупую идею.

Нельзя убивать целые клубы, не готовые финансово, ради одного сезона в элите. Также глупой является идея Юрана о расширении РПЛ до 18 клубов – особенно с учетом коронавируса, плотности календаря и необходимости завершить турнир по отмашке УЕФА , ведь впереди Евро-2020.

«Спартак» — донор «Химок»

Кадровый донор. Не будем разбрасываться обвинениями, «красно-белые» такая веселая команда, что даже «Химкам» с игроками «Спартака» на поле может проиграть. Но если москвичи отправят за город шесть своих футболистов, то каковы шансы, что потеряют очки? Ничто не ново под голубой луной.

Впереди еще собрание РПЛ , если Прядкин хочет стать таким же врагом «Спартака», откуда уволили Цорна, как стали арбитры, то лига может не принять документы «Химок». Прямо сейчас никаких финансовых гарантий нет. Вот только не похоже, чтобы решали в РПЛ . Если отмашка по «Химкам» дана из Москвы – Самару не спасут.

Плюс Прядкин разозлил клубы, если правдива информация, что из устава лиги пытались незаметно убрать пункт о досрочной отставке президента голосами 11-ти клубов из 16-ти. Если такой фокус имел место быть, то глава РПЛ не решится выбрасывать «Химки» за борт ради «Крыльев Советов», добирая скандалов. Шутники к «Зениту-3» добавят «Спартак-3»? Уже пора рисовать логотип.

Лига удивительных совпадений

Не исключено, что «Ротор» выйдет на корпорацию «Лукойл». Им тоже нужны деньги. Не исключено, что брат не пойдет на брата – а Газизов переписал свою долю в «Уфе» на человека из семьи. Также понятно, что в «Химках» можем увидеть в основе шесть «спартаковцев».

И что это за лига? «Зенит» отобрал у «Урала», «Оренбурга» и «Сочи» 18 пунктов из 18-ти. Конечно же, совпадение, что три клуба никогда в истории не побеждали петербуржцев в РПЛ . Говорим ведь о совпадениях и только. Но если Семак снова обыграет «Урал» и «Сочи», на что Тедеско ответит 12 пунктами против «Уфы» и «Химок», то совпадений станет больше.

Названные середняки будут впиваться зубами в «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» — «Оренбург» и «Сочи» так играли против конкурентов «Зенита». «Спартак» мечтает об аналогах в лице «Ротора» и «Химок»? Плюс «Уфа» еще может выступить в роли «Урала» — вряд ли влетит 7:1, стабильно отбирают у столичных очки, но проиграть может.

И получите удвоение совпадений. Но в РПЛ никогда не увидят конфликта интересов, а РФС отправит на матчи «Спартака» и названных клубов своих арбитров, чтобы стало еще веселее. Но нет ничего хорошего, что середняки, аутсайдеры и новички РПЛ настолько нищие, что им нужно массово набирать в бесплатные аренды футболистов самых богатых клубов.

Причем от названия гранда ничего не меняется. Поставьте вместо ЦСКА или «Локомотив» — оценка не изменится. А пока не исключено, что Федун решил воспользоваться хетшегом, что ему предложил официальный канал чемпионов – #ИграйтеКакЗенит. Или нет? Конечно, «Спартак» — особый клуб, может потерять очки в матчах с «Химками» и «Уфой».

Да и «Ротор» может обзавестись надписью «Газпром» на груди, а не «Лукойл». «Оренбург» вылетел, поэтому деньги найдутся. Сказано ведь, что Сочи нужен клуб РПЛ , раз есть стадион для высшей лиги. Вот и здесь – в Волгограде футбольные традиции и арена ЧМ , скажут, что теперь поддерживают «Ротор».

Доброта душевная, ничего больше. А если «Оренбург» вернется через год в элиту, то совпадений будет еще больше. Плюс Федун мечтает выиграть в год столетия московского клуба чемпионство в 2022-м. И если появятся удобные соперники, то вряд ли увидим нечто новое для РПЛ , но не увидим ничего классного для российского футбола.

Спортивную борьбу в матчах со «Спартаком» Юран уже гарантировал. И Евсеев с присущей злостью парирует вопрос после поражения от «Спартака» — скажет, что и до переезда Газизова иногда проигрывали. Но все ли зрители поверят, имея статистику «Зенита» против «Оренбурга» и «Сочи», что перед ними чемпионат соперников?

Конечно, формально все идеально – прямого финансирования не будет, массовые аренды не запрещены правилами УЕФА , да и проигрывать богатым соперникам постоянно законно. Но это РПЛ , тут и арбитры ошибаются лишь случайно, и серии побед, конечно же, случайные. И случайно «Химки» выбрал высшую лигу без бюджета на весь сезон, а что параллельно им дадут 6 игроков «Спартака», оплатив зарплаты – совпадение.

Но знаете, почему в развитых лигах избегают любого конфликта интересов? Потому что даже если все победы одних «спартаковцев» («зенитовцев») над другими «спартаковцами» («зенитовцами») чистые (как слеза Кокорина, когда ему заявили, что будет играть за «Сочи»), то страдает репутация лиги.

Юридически все можно обставить, но не этически. И всем это понятно, даже верным фанатам «Спартака». Нравится ли им играть как «Зенит»? Лучше пусть будет чемпионат из 12 клубов, которые друг друга терпеть не могут, чем 16 с интересными кадровыми отношениями. В Санкт-Петербурге на днях поиздевались над Федуном, но Газизов сразу сказал – будет больно. Возможно, этот мужчина держит слово.

Конечно, «Химки» слабее «Зенита» и вряд ли обыграют фаворита в финале Кубка России. Но интуиция подсказывает, что теперь будут рубиться с утроенной энергией, словно Юран и не «Химки» тренирует, а другую команду. Назовем её случайным образом. Например, «Спартак-3», в честь Спартака Гогниева. Совпадение, не подумайте, что тут связь с московским клубом, ведь ее, конечно же, нет. «Спартаков» много.