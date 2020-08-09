Абрахам: «Левандовски — лучший нападающий в мире»

Нападающий «Челси» высоко отозвался об игре форварда «Баварии» .

Для меня Левандовски — лучший нападающий в мире. Я хочу достичь такого же уровня, стать лучше. Я стремлюсь к этому. Сыграть против Левандовски – невероятный опыт.