Абрахам: «Левандовски — лучший нападающий в мире»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам высоко отозвался об игре форварда «Баварии» Роберта Левандовски.
Для меня Левандовски — лучший нападающий в мире. Я хочу достичь такого же уровня, стать лучше. Я стремлюсь к этому. Сыграть против Левандовски – невероятный опыт.
Роберт провел феноменальный сезон и по праву заслужил ЗМ. И абсурдное решение издания France Football лишило человека заслуженной награды, которую ой как непросто получить.
Удачи Роберту и продолжать в том же духе.
Роберт провел феноменальный сезон и по праву заслужил ЗМ. И абсурдное решение издания France Football лишило человека заслуженной награды, которую ой как непросто получить.
Удачи Роберту и продолжать в том же духе.