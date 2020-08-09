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Абрахам: «Левандовски — лучший нападающий в мире»

сегодня, 14:18

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам высоко отозвался об игре форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Для меня Левандовски — лучший нападающий в мире. Я хочу достичь такого же уровня, стать лучше. Я стремлюсь к этому. Сыграть против Левандовски – невероятный опыт.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 15:53
Левондовский лучший только в Бундеслиге,так же как Месси лучший в Примере. Поэтому и зависли в своих командах на десятилетия. Так что можно сказать что Левондовский лучший в своей лиге,но не более тогою Но и это ещё не факт,в том же самом Лейпциге есть не хуже нападающие.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:44
Я бы сказал один из лучших...)))))...но 22 летнему парню можно и так сказать (тем более собирается быть лучше...:)))...хотя и сам Тэмми (хотя настоящее имя Кевин Огхенетега Тамараеби Бакумо-Абрахам) уже в прошлом сезоне за Челси наколотил 15 голов и сделал 5 результативных передач....так что вполне возможно если так будет прогрессировать...Удачи!...ну а о Роберте все уже сказано (наверняка золотой мячик смог бы получить...эх-хе-хе...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:42
Лишили парня ЗМ без всяких на то оснований. Роберт как никто другой в этом сезоне заслужил ЗМ. Причины отмены вручения ЗМ неубедительны. Чемпионаты большинство стран доиграли , а кто не доиграл - это их добровольное решение , никто не настаивал на этом. В ЛЧ Роберт тоже на ведущих ролях.
Роберт провел феноменальный сезон и по праву заслужил ЗМ. И абсурдное решение издания France Football лишило человека заслуженной награды, которую ой как непросто получить.
Удачи Роберту и продолжать в том же духе.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:36
Да,так и есть.ЗМ жалко что не дадут через истеричку гнома.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:20
Бавария лучшая в мире
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