Дель Пьеро: «У Пирло есть все навыки, чтобы стать еще лучше, чем Зидан»

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро в интервью Sky Sport прокомментировал решение туринского клуба назначить Андреа Пирло главным тренером команды.
Честно говоря, я бы даже 1 евро не поставил на назначение Пирло. Для меня это тоже стало сюрпризом. Но я счастлив. В целом, восприятие бывших игроков, которые становятся тренерами, меняется. В последние годы мы увидели на тренерском мостике двух Индзаги, затем Гаттузо. Это великие чемпионы, которые возглавляют отличные команды.
Сравнения Пирло и Зидана? Зизу тренировал команду Б, был заместителем Анчелотти. Но у Пирло есть все навыки, чтобы стать еще лучше, чем Зидан.
как тренер... ну хорош разве что для слабеньких на кое что, да)
как тренер... ну хорош разве что для слабеньких на кое что, да)
ну а по видео из раздевалки...где зидан 15 минут тупо нудит вместо банального воодушевления команды...сразу видно что это не тренер вовсе....
ну а по видео из раздевалки...где зидан 15 минут тупо нудит вместо банального воодушевления команды...сразу видно что это не тренер вовсе....