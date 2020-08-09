Дель Пьеро: «У Пирло есть все навыки, чтобы стать еще лучше, чем Зидан»

Легенда «Ювентуса» в интервью Sky Sport прокомментировал решение туринского клуба назначить главным тренером команды.

Честно говоря, я бы даже 1 евро не поставил на назначение Пирло. Для меня это тоже стало сюрпризом. Но я счастлив. В целом, восприятие бывших игроков, которые становятся тренерами, меняется. В последние годы мы увидели на тренерском мостике двух Индзаги, затем Гаттузо. Это великие чемпионы, которые возглавляют отличные команды.

Сравнения Пирло и Зидана? Зизу тренировал команду Б, был заместителем Анчелотти. Но у Пирло есть все навыки, чтобы стать еще лучше, чем Зидан.