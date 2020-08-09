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Дель Пьеро: «У Пирло есть все навыки, чтобы стать еще лучше, чем Зидан»

сегодня, 09:56

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро в интервью Sky Sport прокомментировал решение туринского клуба назначить Андреа Пирло главным тренером команды.

Честно говоря, я бы даже 1 евро не поставил на назначение Пирло. Для меня это тоже стало сюрпризом. Но я счастлив. В целом, восприятие бывших игроков, которые становятся тренерами, меняется. В последние годы мы увидели на тренерском мостике двух Индзаги, затем Гаттузо. Это великие чемпионы, которые возглавляют отличные команды.

Сравнения Пирло и Зидана? Зизу тренировал команду Б, был заместителем Анчелотти. Но у Пирло есть все навыки, чтобы стать еще лучше, чем Зидан.

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Все комментарии
Makcum
Makcum
сегодня в 11:53
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответ ColdSun1995 (раскрыть)
    сегодня в 11:21
    вы про Баварию?
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
    сегодня в 11:21
    Невозможно быть лучше Зидана
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    сегодня в 11:10
    Очень интересный поворот в футбольном мире. Посмотрим как получится на практике. Я так понимаю цель Юве ЛЧ, а там слабых не бывает.
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
    сегодня в 11:03, ред.
    как игрок - бесспорно)
    как тренер... ну хорош разве что для слабеньких на кое что, да)
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответ Данила Кравцов (раскрыть)
    сегодня в 10:45
    Самому не смешно?Одно и тоже пишите, по себе не судите!А почему сейчас не покупает Перес?ЗИДАН великий!
    beefs
    beefs
    сегодня в 10:12
    сейчас еще рано судить, увидим...
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 10:07
    Пирло удачи! Но Зидан это Зиданище а Пирло пока, что просто Пирло.
    Данила Кравцов
    Данила Кравцов
    сегодня в 10:07, ред.
    а что сделал зидан?....три раза поднял над головой оплаченные пересом кубки?....игры у реала нет никакой....разве можно сказать что есть какой то стиль зидана?....ла лигу барселона отдала а не зидан завоевал....
    ну а по видео из раздевалки...где зидан 15 минут тупо нудит вместо банального воодушевления команды...сразу видно что это не тренер вовсе....
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 09:57
    Время покажет...пока удачи!
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