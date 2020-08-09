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Мюллер: «Сейчас наш девиз: отдать все силы!»

сегодня, 09:39
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (4:1), а также оценил шансы своей команды в игре против «Барселоны».

Напомним, что мюнхенцы сыграют против каталонского клуба на стадии 1/4 финала турнира.

Мы знали, что у нас есть преимущество ввиду результата в первом матче. Все в нашей команде хотели доказать, что мы не собираемся сбавлять обороты.

У нас есть время до пятницы, поэтому нет необходимости экономить силы. Поэтому сейчас наш девиз: отдать все силы! Мы бьем один рекорд за другим. Я не знаю, сколько еще матчей мы не будем проигрывать.

К большинству матчей мы подходим в роли фаворита, но в матче нужно для начала победить. Для этого нужно больше, чем просто талант. Но в матче такого уровня, особенно ввиду того, что у «Барсы» были проблемы, может произойти всё.

Все серии можно отправить на мусорку если в итоге не получится попасть туда, куда ты стремишься.

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Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 11:08
Барселоне надо настроиться. Впереди всего 2 матча. У Баварии как и у любой команды есть свои слабые стороны.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:37
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 09:55
    Думаю Бавария выиграет ЛЧ
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:42
    Так и надо...
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