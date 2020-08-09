Мюллер: «Сейчас наш девиз: отдать все силы!»

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сегодня, 09:39

Нападающий «Баварии» поделился впечатлениями после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (4:1), а также оценил шансы своей команды в игре против «Барселоны».

Напомним, что мюнхенцы сыграют против каталонского клуба на стадии 1/4 финала турнира.