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Крауч — о Месси: «Он просто гений!»

сегодня, 09:50
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Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч высоко оценил игровые качества форварда «Барселоны» Лионеля Месси после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).

Он просто гений! Во всем мире только Месси может встать с газона, сделать три невероятных касания и забить мяч в угол.

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Все комментарии
BarSlona
BarSlona
сегодня в 11:56
Крауч фигни не скажет;)))
Брулин
Брулин
сегодня в 11:51
Месси показал привычный всем свой высочайший уровень, а вот Кулибали лоханул, не соответствует уровню Барселоны - пусть остаётся в Наполи..)))
Шатаут
Шатаут
сегодня в 11:38
А другой "гений" после падения, особенно в штрафной, - хэндэ хох и судья, дай пеналь.... "Близнецы"....
BARRRS
BARRRS
сегодня в 11:32
Один Месси может Баварию уничтожить. Такое уже было.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 11:24, ред.
Месси очень мотивирован ведь он давно не выигрывал лч и поэтому он играет на 200%
И без вопросов он гений футбола но как всегда есть одно но,впереди Бавария и там гениальности Лео может не хватить как не хватило Роналду для Ювентуса!
Groove000
Groove000
сегодня в 11:20
Суарес красавчик, стоит и смотрит сей шедевр в первом ряду) Попкорна в руках не хватает)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:05
Это просто ГЕНИАЛЬНО ,не забить пенальти в ответственном матче,точно также и на ЧМ -так может просто ГЕНИЙ!!!
112910415
112910415
сегодня в 10:56
это волшебство !
кто хочет спорить, пусть спорит
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 10:39
    Навзир
    Навзир ответ Опасный хулиган (раскрыть)
    сегодня в 10:39
    Тут не про мароканку пишут.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    сегодня в 10:21
    Гений Лечче и Сосуол
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 10:05
    Ахахах! Какой он гений покажут в следующем матче баварцы.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 09:55
    И с этим можно согласиться...
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 09:55
    Сложно с этим поспорить.
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