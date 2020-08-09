Крауч — о Месси: «Он просто гений!»

Экс-нападающий сборной Англии высоко оценил игровые качества форварда «Барселоны» после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).

Он просто гений! Во всем мире только Месси может встать с газона, сделать три невероятных касания и забить мяч в угол.