Крауч — о Месси: «Он просто гений!»

Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч высоко оценил игровые качества форварда «Барселоны» Лионеля Месси после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).
Он просто гений! Во всем мире только Месси может встать с газона, сделать три невероятных касания и забить мяч в угол.
WHAT A GOAL BY MESSI pic.twitter.com/sxak32nFne— 95 (@PiquebIinder) August 8, 2020
И без вопросов он гений футбола но как всегда есть одно но,впереди Бавария и там гениальности Лео может не хватить как не хватило Роналду для Ювентуса!
И без вопросов он гений футбола но как всегда есть одно но,впереди Бавария и там гениальности Лео может не хватить как не хватило Роналду для Ювентуса!
кто хочет спорить, пусть спорит
кто хочет спорить, пусть спорит