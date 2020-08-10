«Спартак»: «Молчать не будем. Будем бороться за клуб!»

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала ничейный результат матча 1-го тура РПЛ с «Сочи». В этой встрече москвичи снова стали жертвами VAR.
Молчать не будем. Будем бороться за «Спартак»! Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня!
Пресс-служба «Спартака» прокомментировала ничейный результат матча 1-го тура РПЛ с «Сочи». В этой встрече москвичи снова стали жертвами VAR.
Молчать не будем. Будем бороться за «Спартак»! Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня!
Болельщики нашли страницу Казарцева в социальной сети и стали писать ему оскорбления и угрозы под роликом с его детьми, в том числе угрожая убийством его детям.
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Просто - ЖЕСТЬ!!!
Болельщики нашли страницу Казарцева в социальной сети и стали писать ему оскорбления и угрозы под роликом с его детьми, в том числе угрожая убийством его детям.
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Просто - ЖЕСТЬ!!!
Такую проверку на полиграфе недавно прошел судья премьер-лиги Сергей Лапочкин, к которому возникли вопросы по работе на июльской игре «Спартак» — «Локомотив» (1:1).
Предложение об использовании полиграфа, видимо, сделает в ближайшее время глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Помимо арбитра Василия Казарцева и видеоассистента Алексея Еськова в бригаду, судившую в Тушине, входили ассистенты судьи Егор Болховитин и Рашид Абусуев, резервный Игорь Панин, а также помощник видеоассистента Тихон Калугин, который недавно завершил карьеру судьи и будет выполнять только функции АВАР. (Александр Бобров)
Такую проверку на полиграфе недавно прошел судья премьер-лиги Сергей Лапочкин, к которому возникли вопросы по работе на июльской игре «Спартак» — «Локомотив» (1:1).
Предложение об использовании полиграфа, видимо, сделает в ближайшее время глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Помимо арбитра Василия Казарцева и видеоассистента Алексея Еськова в бригаду, судившую в Тушине, входили ассистенты судьи Егор Болховитин и Рашид Абусуев, резервный Игорь Панин, а также помощник видеоассистента Тихон Калугин, который недавно завершил карьеру судьи и будет выполнять только функции АВАР. (Александр Бобров)
Мечты-мечты.
Мечты-мечты.