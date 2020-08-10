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«Спартак»: «Молчать не будем. Будем бороться за клуб!»

сегодня, 00:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала ничейный результат матча 1-го тура РПЛ с «Сочи». В этой встрече москвичи снова стали жертвами VAR.

Молчать не будем. Будем бороться за «Спартак»! Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня!

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:53
Болельщики атаковали страницу арбитра Василия Казарцева в Facebook. Сегодня судья работал на матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2). Арбитр поставил в ворота хозяев два пенальти, после игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о снятии красно-белых с чемпионата.
Болельщики нашли страницу Казарцева в социальной сети и стали писать ему оскорбления и угрозы под роликом с его детьми, в том числе угрожая убийством его детям.
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Просто - ЖЕСТЬ!!!
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 00:51
Всё правильно! Завтра Федун снимет команду с чемпионата и можете организовывать первенство Тарасовки - вот все обзавидуются!
LOpp
LOpp
сегодня в 00:45
Я ещё во время матча Спартака с Локо (1:1) писал, уводите футболистов с поля, снимайтесь с чемпа. Без Спартака этот чемпионат затухнет и скатится до уровня чемпионата Афганистана
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:36
По данным «СЭ», судьям, работавшим в составе бригады, которая обслуживала матч 1-го тура «Спартак» — «Сочи» (2:2), предложат пройти проверку на детекторе лжи.
Такую проверку на полиграфе недавно прошел судья премьер-лиги Сергей Лапочкин, к которому возникли вопросы по работе на июльской игре «Спартак» — «Локомотив» (1:1).
Предложение об использовании полиграфа, видимо, сделает в ближайшее время глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Помимо арбитра Василия Казарцева и видеоассистента Алексея Еськова в бригаду, судившую в Тушине, входили ассистенты судьи Егор Болховитин и Рашид Абусуев, резервный Игорь Панин, а также помощник видеоассистента Тихон Калугин, который недавно завершил карьеру судьи и будет выполнять только функции АВАР. (Александр Бобров)
d_fincher
d_fincher
сегодня в 00:32
Зато у болельщиков Зенита праздник: снова самый популярный клуб унизили судьи. Может, теперь Зенит все-таки станет самым популярным клубом наконец-то? Может, Спартак испариться, и тогда Зенит въедет на белом коне?

Мечты-мечты.
drug01
drug01
сегодня в 00:27
Желаем удачи вперёд
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