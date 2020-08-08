Болельщик «Локомотива» прочитал стих и показал средний палец Кикнадзе

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сегодня, 15:30

«Локомотив» провёл открытую тренировку и встречу с болельщиками клуба.

Один из фанатов выразил своё мнение о ситуации в команде:

Сегодня лично мне чего-то не хватало. Юрия Палыча Сёмина, морали и правил нашего клуба. Мы сегодня по ту сторону баррикад… Учитывая, что происходит в истории нашего клуба, мне сегодня приснилась Смородская.

После своих слов болельщик прочитал стихотворение, после чего показал средний палец генеральному директору «железнодорожников» Василию Кикнадзе: