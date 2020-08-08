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Болельщик «Локомотива» прочитал стих и показал средний палец Кикнадзе

сегодня, 15:30

«Локомотив» провёл открытую тренировку и встречу с болельщиками клуба.

Один из фанатов выразил своё мнение о ситуации в команде:

Сегодня лично мне чего-то не хватало. Юрия Палыча Сёмина, морали и правил нашего клуба. Мы сегодня по ту сторону баррикад… Учитывая, что происходит в истории нашего клуба, мне сегодня приснилась Смородская.

После своих слов болельщик прочитал стихотворение, после чего показал средний палец генеральному директору «железнодорожников» Василию Кикнадзе:

Я сегодня в цирк приехал. На арене нынче снова гендиректор дядя Вася с лучшим другом дядей Толей. Их дуэт всех разрывает, ничего там нет свету. В прессе порожняк гоняют. Здесь покруче дядя Толя. Юрий Палыч не подходит. Мужики в футболе шарят. Главное, в защите уже и пошире бы в атаке. Жаль, плевать вам на фанатов. Средний палец ваше кредо. Коль уж скоро вы уйдёте, а трибуны будут вечно.

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Все комментарии
starche
starche
сегодня в 18:23
Он всегда пальцы путает, не вините его строго.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:08
Кика, судя по его поведению готов к такой реакции со стороны болел.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:40
Грузин какой-то не пробиваемый
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:56
Рэп, какой-то в Палате номер 6, где слушатели дядя Вася и дятя Толя, а за углом приплясывает на ходулях дядя Юра.
112910415
112910415
сегодня в 15:41
Не все коту масленица
drug01
drug01
сегодня в 15:33
Это за Семина
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:33
Молодец парень.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:33
Ответная мера болельщиков.
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