Болельщик «Локомотива» прочитал стих и показал средний палец Кикнадзе

«Локомотив» провёл открытую тренировку и встречу с болельщиками клуба.
Один из фанатов выразил своё мнение о ситуации в команде:
Сегодня лично мне чего-то не хватало. Юрия Палыча Сёмина, морали и правил нашего клуба. Мы сегодня по ту сторону баррикад… Учитывая, что происходит в истории нашего клуба, мне сегодня приснилась Смородская.
После своих слов болельщик прочитал стихотворение, после чего показал средний палец генеральному директору «железнодорожников» Василию Кикнадзе:
Я сегодня в цирк приехал. На арене нынче снова гендиректор дядя Вася с лучшим другом дядей Толей. Их дуэт всех разрывает, ничего там нет свету. В прессе порожняк гоняют. Здесь покруче дядя Толя. Юрий Палыч не подходит. Мужики в футболе шарят. Главное, в защите уже и пошире бы в атаке. Жаль, плевать вам на фанатов. Средний палец ваше кредо. Коль уж скоро вы уйдёте, а трибуны будут вечно.