Роберт, Кевин и Лионель должны объявить войну «France Football»

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вчера, 20:30

«Соккер.ру» предлагает Левандовски, Де Брюйне и Месси выступить с совместным заявлением. Футболистов обокрали!

Кто такие «France Football», чтобы отбирать у футболистов и болельщиков самый престижный индивидуальный приз, который современные участники редакции французского издания успешно опозорили за последние годы, но пока не добили?

В футбол играют, а лучшего игрока не назовут, хотя технически легко провести голосование, вручив приз. «Золотой мяч» не отменяли, если вылетал надолго один из претендентов, а здесь никто не заболел серьезно, хвала счастливой случайности, все равны.

Из больших лиг прервали только французскую, где десятилетиями не играют победители мирового опроса. Неймар и Мбаппе не главные фавориты. Аргументы «France Football» настолько слабые, что вызывают раздражение. Уничтожили репутацию приза, а теперь добьют паузой в два года?

Но хуже всего должно быть основным претендентам. Двое из них ни разу в жизни «Золотой мяч» не получали. Зато как играют! Роберт Левандовски вчера собрал 2+2 по «гол плюс пас» против «Челси». Всего у него 53 гола и 8 ассистов в 44 играх за «Баварию». У Де Брюйне тоже все шикарно – 15 голов, 22 ассиста, десятки созданных моментов.

Месси, если приплюсует к показателям в Ла Лиге – 25 голов и 21 ассист, мячи в решающих битвах Лиги чемпионов в Португалии, то добавит свою фамилию в список фаворитов на звание «Игрок года». Так что французские фанаты, если у них есть чувство собственного достоинства, должны писать в редакцию письма с требованием вручить «Золотой мяч» в 2020-м.

А угрожать есть чем – перестать читать издание, захватившее в плен древний приз, отказаться платить за это деньги, ведь СМИ платное, даже электронная версия. Это будет веским аргументом, который легко сломает маленькую редакцию из непонятных людей. Также нужно официальное обращение от Левандовски, Де Брюйне и Месси.

Разные звезды могут выступить с совместным заявлением, взяв к себе также Мюллера, Мбаппе, Рамоса и всех, кто претендует на место в топ-10 «Золотого мяча» по итогам футбольного сезона. Или еще круче – подключив обладателей приза, Зидана, Кака, Шевченко и остальных. Футболисты должны постоять за себя и за интересы фанатов. Людям надо подарить надежду, показать, что жизнь продолжается.

Коронавирус – тяжкое испытание, но важна надежда на будущее. В мире, где смотрят матчи онлайн, а голосуют – по интернету, самое тупое, что могли придумать – отменить вручение «Золотого мяча», хотя нет отмены ведущих лиг, еврокубков и Лиги чемпионов. Это просто несправедливо. Нет вообще ни одного аргумента за отмену голосования, футбол должен дарить надежду, а не сгущать краски.

Опять же, коронавирус может быть с нами еще год или полтора. Отменят и вручение «Золотого мяча-2021»? Журналисты «France Football» — издания, что давно потеряло авторитетность, взяли на себя ответственность, не имея никакого морального права. Фанаты и футболисты могут решать, есть ли повод для отмены «Золотого мяча», непонятные люди – точно нет.

Футбольные Европа не может быть такой трусливой. Если Левандовски, Де Брюйне, Месси и французские фанаты не вступятся за историю футбола, то «Золотой мяч» похоронят. А он давно стал частью традиции, невзирая на скандальность ряда решений из-за того, что голосуют люди, которые не разбираются в футболе, выбирая знакомых или любимых игроков, а не лучших в конкретном году.

Но человеческий фактор и сейчас мог сработать – возможно, фанаты Месси прокатят Левандовски и Де Брюйне, даже если «Барселона» вылетит от «Баварии» или «Манчестер Сити». Ван Дейка ведь прокатили. Но, вручив приз сейчас, хотя бы покажем, что футбол не сдался вирусу. Нельзя отбирать символ успеха, особенно в такое время. Жаль, что юридические права на название – у французов.

Кстати, дарим бесплатный совет Усманову и другим миллиардерам из мира футбола и медиасферы – предложите деньги, а жадные парижане, что уже продавались Блаттеру, передадут вам право на вручение приза на пару лет. Человек, который организует опрос среди реальных специалистов с мировым именем, станет футбольным героем, спасет «Золотой мяч».

Да, это дорого, но попасть в историю – дороже. Необязательно в будущем спрашивать мнение тренера и капитана сборной Камбоджи. Например, Бьелса или бразилец Роналдо адекватнее выберут игрока года. Возможно, сейчас идеальный случай, чтобы выкупить «Золотой мяч». Французы могли потерять спонсоров и согласятся. А память Ано, что придумал награду, заслуживает почтенного отношения.

Есть три заслуженных кандидата – Левандовски, Де Брюйне и Месси, есть ряд футболистов, что могут доказать право на «Золотой мяч» — например, Мбаппе, если быстро оправится от травмы и вынесет всех, кого встретит в ЛЧ . Нужно требовать провести опрос на «Золотой мяч-2020» и вручить награду. Есть кандидаты, Европа играет в большой футбол, завершили все лиги, кроме французской.

Нет ни одного аргумента, почему нельзя вручать «Золото мяч» в 2020-м. Будет грустно, если ни один футболист, ни один клуб, ни один чиновник УЕФА и фанаты АПЛ , Ла Лиги и Бундеслиги не постоят за право получить игрока года по древней и некогда престижной версии. Если бы «Золотой мяч» юридически могли передать адекватной организации, то спасти приз несложно.

Зачем воевать за него, а не организовывать новый опрос? Опыт вручения других наград показывает, что историю нельзя написать за день. Свежие призы не имеют такого веса и не являются предметом для жарких дискуссий. Но пока не все сделали – футболисты могут за день записать обращение к редакции. И понятно, на чью сторону встанут фанаты. Народ будет за тех, кто выходит на поле, отчасти рискуя здоровьем.

Рискуют также миллионы людей, что пошли на работу. Важно быть осторожными, но нельзя сдаваться. Футбольные фанаты не настолько трусливые (как редакция из Парижа), нужен протест против их тупого решения убить «Золотой мяч-2020», хотя до конца августа узнаем победителя ЛЧ и сможем назвать если не одного, то нескольких крутых равноценных кандидатов.

А пока миллиардерам, что владеют крупными СМИ в развитых странах Европы, надо подсуетиться. Одна грамотная информационная атака – те, кто случайно получили в наследство «Золотой мяч» и унижают великий приз, вернутся к голосованию. Заставить французов сдаться не так сложно, а воюем за Левандовски, Де Брюйне, Месси и всех, кто круто играет в футбол.

Слишком породисто бегают лучшие игроки года – нет разницы с прошлыми годами, чтобы лишать их приза, что выдает путевку в футбольную историю. Сопли о кризисе, что не позволит редакции собрать гала-концерт и заработать, точно не важны – можно на дроне доставить приз в руки победителю, когда он будет в кругу близких и семьи, это будет смотреться круто.

За игроками стоят армии фанатов. Вся Польша заслужит «Золотой мяч», если его заслужит Левандовски. Вся Бельгия – если его заслужит Де Брюйне. Целые страны, которые пострадали от коронавируса, лишены личного праздника. А это честная борьба. Тем более что Лионель сыграет против Роберта, а потом победитель пары, скорее всего, встретит именно Кевина. До финала останется только один из основных фаворитов.

Первым людям футбола должно быть стыдно, что не вступились за приз нашего общего детства и юности. Но на информационную атаку еще есть время. Существуют целые рекламные корпорации, что стоят за «Баварией», «Барселоной» и «Манчестер Сити». Личные пиарщики игроков не просто так получают зарплаты, должны идти войной против трусливых французов. Если бы отменили еврокубки до конца года и не доиграли топ-4 – да, «Золотой мяч» могли отменить.

Но футболисты дерутся за престижный трофей. Названные выше играют круто, каждый уже заслужил место в первой пятерке как минимум. Интересно выбрать лучшего, так что не надо вот так просто позволять ноунеймам из Франции убивать футбольный символ. Многие махнули рукой и сдались, а игроки должны вступиться за «Золотой мяч». У них есть для этого все информационные ресурсы.

По одному посту Месси и Роналду в их социальных сетях – французам конец, издание уничтожат хештегами и волной комментариев. Достаточно общей акции против «France Football» — бедного заложника отпустят, «Золотой мяч-2020» будет вручен. И это важно, поскольку без причин унижают футбольную историю, чего нельзя допускать. Особенно в дни, когда многим непросто, а футбол – отдушина.