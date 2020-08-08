Баринов — болельщикам: «Мы это заслужили? Мы не руководство!»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на встрече с болельщиками клуба заявил, что ждёт поддержки от фанатов в новом сезоне.
Вчера при счете 1:2 вы должны были гнать нас вперёд, а не то, что было. Всё про руководство было. Мы это заслужили? Почему отношение именно к нам? Мы не руководство! Мы играем для вас! Гоните нас, у нас новый сезон, Лига чемпионов.
Взяли моду уходить с трибун, это разве нормально? Болельщик так никогда не сделает. Хочешь выразить своё мнение, так иди к офису, там устраивай митинг, заодно и скажите, что думаете. А так получается уходя с трибун во время матча, они команду, игроков наказывают, а таким как Кикнадзе всё по барабану!
Не предавайте команду, ей особенно сейчас нужна поддержка!!!!
Взяли моду уходить с трибун, это разве нормально? Болельщик так никогда не сделает. Хочешь выразить своё мнение, так иди к офису, там устраивай митинг, заодно и скажите, что думаете. А так получается уходя с трибун во время матча, они команду, игроков наказывают, а таким как Кикнадзе всё по барабану!
Не предавайте команду, ей особенно сейчас нужна поддержка!!!!