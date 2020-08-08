Баринов — болельщикам: «Мы это заслужили? Мы не руководство!»

Полузащитник «Локомотива» на встрече с болельщиками клуба заявил, что ждёт поддержки от фанатов в новом сезоне.

Вчера при счете 1:2 вы должны были гнать нас вперёд, а не то, что было. Всё про руководство было. Мы это заслужили? Почему отношение именно к нам? Мы не руководство! Мы играем для вас! Гоните нас, у нас новый сезон, Лига чемпионов.