ГлавнаяНовости

Баринов — болельщикам: «Мы это заслужили? Мы не руководство!»

сегодня, 16:01

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на встрече с болельщиками клуба заявил, что ждёт поддержки от фанатов в новом сезоне.

Вчера при счете 1:2 вы должны были гнать нас вперёд, а не то, что было. Всё про руководство было. Мы это заслужили? Почему отношение именно к нам? Мы не руководство! Мы играем для вас! Гоните нас, у нас новый сезон, Лига чемпионов.

Все новости
Чорлука — фанатам: «Мы слушаем ваши претензии, а через 3 дня важный матч»
Сегодня, 15:36 Комментарии3
Болельщик «Локомотива» прочитал стих и показал средний палец Кикнадзе
Сегодня, 15:30 Комментарии8
Зидан: «Бэйл сказал мне, что предпочитает не играть»
06 августа Комментарии20
Полиция нагрянула в дом Скоулза, где была незаконная вечеринка
03 августа Комментарии8
Губерниев: «Юран не придет ко мне на эфир, забоялся!»
02 августа Комментарии33
Сергей Юран собирается подать иск в УЕФА против «Химок»
02 августа Комментарии66
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
YS007
YS007
сегодня в 18:10
Как у свиней хотят развалить команду.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:38
Не к добру такая атмосфера в Локо.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 17:18
скажи ещё бесплатно играете,знаем для кого футболёры бегают
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:31
Правильно Дима сказал!!!
Взяли моду уходить с трибун, это разве нормально? Болельщик так никогда не сделает. Хочешь выразить своё мнение, так иди к офису, там устраивай митинг, заодно и скажите, что думаете. А так получается уходя с трибун во время матча, они команду, игроков наказывают, а таким как Кикнадзе всё по барабану!
Не предавайте команду, ей особенно сейчас нужна поддержка!!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 16:09
Обязательно надо гнать?Самим-то это не понятно?))))
beefs
beefs
сегодня в 16:02
ну насмешил, а еще профессионал...
ДСА
ДСА
сегодня в 16:01
В Локо пришли случайные люди.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100