Широков избил судью в матче любительских команд

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков попал в скандал. Сообщается, что он избил судью во время матча любительских команд.
Недавно арбитр ударил футболиста во время товарищеского матча российских клубов.
Бывший футболист «Зенита» Роман Широков попал в скандал. Сообщается, что он избил судью во время матча любительских команд.
Недавно арбитр ударил футболиста во время товарищеского матча российских клубов.
p.s. мда, не смешно конечно... после спартака у него совсем крышу снесло, этот клуп очень плохо влияет на психику((
p.s. мда, не смешно конечно... после спартака у него совсем крышу снесло, этот клуп очень плохо влияет на психику((
Данте вроде нормальный человек, скромный. Странно что ему так перепало))
Данте вроде нормальный человек, скромный. Странно что ему так перепало))
Хайпуют?
Хайпуют?
.деревяги российского футбола ,)))
.все новости о российском футболе - очень далеки от самого футбола _
.деревяги российского футбола ,)))
.все новости о российском футболе - очень далеки от самого футбола _
Скорее всего бывший футболист Спартака Роман Широков начал мстить судьям, после того как Федун не сдержал слово!!!
Скорее всего бывший футболист Спартака Роман Широков начал мстить судьям, после того как Федун не сдержал слово!!!