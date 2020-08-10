ГлавнаяНовости

Широков избил судью в матче любительских команд

сегодня, 20:19

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков попал в скандал. Сообщается, что он избил судью во время матча любительских команд.

Широков избил судью в матче любительских команд

Недавно арбитр ударил футболиста во время товарищеского матча российских клубов.

Все новости
Юрист — о Широкове: «Наказание зависит от степени тяжести побоев»
Сегодня, 20:52 Комментарии18
«Спартак» не обращался в РПЛ по поводу снятия с турнира
Сегодня, 17:15 Комментарии39
«Спартак»: «Молчать не будем. Будем бороться за клуб!»
Сегодня, 00:26 ФотоКомментарии28
«Локомотив» накажет Магкеева за поход на вечеринку
Вчера, 21:31 Комментарии7
Роберт, Кевин и Лионель должны объявить войну «France Football»
Вчера, 20:30Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии23
Игроки «Локомотива» посетили бурную вечеринку накануне матча с «Рубином»
Вчера, 16:55 Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 21:55
Куку ё.та!
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 21:49
    makkie
    makkie
    сегодня в 21:47
    Долго терпел, ругался с Виражом, тренерами, болельщиками - а тут не выдержал и отыгрался на простом арбитре за всю хурму.
    МапС
    МапС
    сегодня в 21:34
    rawer
    rawer
    сегодня в 21:29
    Так как Широков играл за Спартак, в ворота Максименко в следующем матче будет назначен пенальти
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Я Памятник Себе (раскрыть)
    сегодня в 21:28
    30 лет назад твиттераст за такое поехал бы валить лес к Кокорину и Мамаеву в живописную Коми
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    сегодня в 21:20
    Ну подумаешь бланш на глазу. Лет 30 назад на такое не обратили бы внимание. А сейчас чуть по сопатке получил и сразу бегут в ментовку сопли размазывая. Тьфу, слюнтяи.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ n272nm (раскрыть)
    сегодня в 21:19
    Имбецил он с пропитыми мозгами, да к тому же еще и трус.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 21:16
    Федуну на заметку ,как надо с судьями работать, если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не доволен. А не просто языком трепать
    marse
    marse
    сегодня в 21:16
    Прикроют как всегда, вся суть власти единоросской шняжной
    marse
    marse
    сегодня в 21:14
      Igo0rek
      Igo0rek ответ juchok (раскрыть)
      сегодня в 21:13, ред.
      Пока ни одного ролика не видел. Только интервью Германа и пост Егорова.
      Данте вроде нормальный человек, скромный. Странно что ему так перепало))
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 21:12
      Раньше судью могли бить только игроки Зенита !)
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 21:11
      Вот как надо было поступить спартакам с Казарцевым !)
      n272nm
      n272nm
      сегодня в 21:11
      Широков жжет! Рома - знатный тролль!
      beefs
      beefs
      сегодня в 21:10
      с каждым днем все веселее...
      juchok
      juchok ответ Igo0rek (раскрыть)
      сегодня в 21:10
      да, из Амкала

      Хайпуют?
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 21:10
      Стыдоба!!! Интересно , что ему за это будет???
      ligaX
      ligaX
      сегодня в 21:08
      Бывает
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 21:07
      Скоро начнется , судей будут избивать повсеместно !)
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 21:07
      В свете последних событий Широков решил стать тренером Спартака и показал как он умеет работать с судьями...
      Grabovsky
      Grabovsky
      сегодня в 21:07
      Красавца Рома. Теперь кашшаи лицо рехтануть
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 21:06
        Footbolista
        Footbolista ответ Petergoff (раскрыть)
        сегодня в 21:03
        Маски шоу иногда работают...и там уже не до смеха)...
        Igo0rek
        Igo0rek
        сегодня в 21:02
        Это Данте? xD
        spennu
        spennu
        сегодня в 20:59
        .это ск ржач ,)))

        .деревяги российского футбола ,)))

        .все новости о российском футболе - очень далеки от самого футбола _
        saint1978
        saint1978
        сегодня в 20:57
        Быдло миллионер.
        Байкал-38
        Байкал-38
        сегодня в 20:57
        Бывший футболист «Зенита» Роман Широков.....
        Скорее всего бывший футболист Спартака Роман Широков начал мстить судьям, после того как Федун не сдержал слово!!!
        realdogge the gunner
        realdogge the gunner
        сегодня в 20:56
        потому что дома сидеть надо было enm
        Silent Assassin
        Silent Assassin ответ волгодон 2 (раскрыть)
        сегодня в 20:56
        Широков всё равно ответит, слишком уж явное нарушение закона, чтобы его полностью игнорировать.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100