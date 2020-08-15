ЦСКА подтвердил, что Чалов пропустит матч с «Тамбовом»

ЦСКА на своём официальном сайте подтвердил, что нападающий пропустит матч 2-го тура РПЛ против «Тамбова».

Нападающий «армейцев» Фёдор Чалов не примет участия в матче второго тура РПЛ против «Тамбова».

В первом туре в игре с «Химками» Чалов получил небольшое повреждение колена и не успел восстановиться.