ЦСКА подтвердил, что Чалов пропустит матч с «Тамбовом»

ЦСКА на своём официальном сайте подтвердил, что нападающий Фёдор Чалов пропустит матч 2-го тура РПЛ против «Тамбова».
Нападающий «армейцев» Фёдор Чалов не примет участия в матче второго тура РПЛ против «Тамбова».
В первом туре в игре с «Химками» Чалов получил небольшое повреждение колена и не успел восстановиться.
Федор в последнее время показывает слабую игру, процентов на 60 от своих возможностей.
Толи звездочку словил, толи прошел свой максимум, не понять. Но армейцы наверняка кусают локти, что не продали, пока был спрос...