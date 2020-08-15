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ЦСКА подтвердил, что Чалов пропустит матч с «Тамбовом»

15 августа 2020, 16:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовЗавершен

ЦСКА на своём официальном сайте подтвердил, что нападающий Фёдор Чалов пропустит матч 2-го тура РПЛ против «Тамбова».

Нападающий «армейцев» Фёдор Чалов не примет участия в матче второго тура РПЛ против «Тамбова».

В первом туре в игре с «Химками» Чалов получил небольшое повреждение колена и не успел восстановиться.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 августа 2020 в 16:59
Есть и другие люди
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 августа 2020 в 16:58
На самом деле, невелика и потеря.
Федор в последнее время показывает слабую игру, процентов на 60 от своих возможностей.
Толи звездочку словил, толи прошел свой максимум, не понять. Но армейцы наверняка кусают локти, что не продали, пока был спрос...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 августа 2020 в 16:46
Здоровья Федору , пусть долечивается.
КЭТиК
КЭТиК
15 августа 2020 в 16:37
Тамбову будет легче победить.
youtomee
youtomee
15 августа 2020 в 16:35
после матча нужно провести опрос "найди 10 отличий", никто не заметит разницы
CSKA2012
CSKA2012
15 августа 2020 в 16:34
Ну вот значит Гаичу пора показать себя ))
VAN ARM
VAN ARM
15 августа 2020 в 16:31
это его дзагоев научил)))
PiterGrad
PiterGrad
15 августа 2020 в 16:30
на просмотр в Челси уехал.... там место на лавке освободилось.
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
15 августа 2020 в 16:30
Не сбагрили вовремя Федю. Теперь зачахнет у коней.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 августа 2020 в 16:27
Посмотрим на игру Гаича , может и Шкурина увидим.
AfrikSimon
AfrikSimon
15 августа 2020 в 16:13
Тамбову несказанно повезло.
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