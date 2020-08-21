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Шишкин: «Считал себя лучшим на своей позиции»

21 августа 2020, 09:09

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал, как деньги влияют на футбольную карьеру.

У нас в дубле «Спартака» были хорошие зарплаты, около 5000 долларов, и хорошие премиальные – 500 долларов за победу. Сейчас таких денег в молодёжке нет. Теперь везде меньше.

Башню срывало в 22-23 года. Появилась и машина, и популярность. Считал себя лучшим на своей позиции. Сейчас при конкуренции ты думаешь, что надо прибавлять, а тогда в голове сидело: «Да уже по барабану, у меня есть машина и вообще я лучший футболист». Если ты молодой, при деньгах и ещё известный, то кому не хочется прийти в клуб, чтобы всех угостить и повыпендриваться? Изначально планируешь угостить друзей, но они приводят своих друзей. Ты их в первый раз видишь, но уже непринципиально.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 августа 2020 в 11:44
ценная информация, полезная очень многим
Бубнин
Бубнин
21 августа 2020 в 11:36
"Кому не хочется повыпендриваться?" Они даже не подозревают о том, что выпендриваться совсем не обязательно.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
21 августа 2020 в 11:04
Вот вам и суть лимита.
Igo0rek
Igo0rek
21 августа 2020 в 11:01
Самое запоминающийся в его карьере, это дальний удар в перекладину в матче ЛЧ против Интера.
cska1948
cska1948
21 августа 2020 в 10:33
Шишкин на своём примере доходчиво объяснил, почему БОЛЬШИНСТВО молодых, талантливых футболистов так и остаются в "подающих надежды" до конца своей карьеры.
AfrikSimon
AfrikSimon
21 августа 2020 в 09:48
Только считал себя, но играть не играл.
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
21 августа 2020 в 09:43
Шишкин всю свою карьеру был посредственностью.
shlomo
shlomo
21 августа 2020 в 09:13
Конкуренция все ставит на свое место...
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