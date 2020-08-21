Шишкин: «Считал себя лучшим на своей позиции»

Бывший полузащитник «Спартака» рассказал, как деньги влияют на футбольную карьеру.

У нас в дубле «Спартака» были хорошие зарплаты, около 5000 долларов, и хорошие премиальные – 500 долларов за победу. Сейчас таких денег в молодёжке нет. Теперь везде меньше.

Башню срывало в 22-23 года. Появилась и машина, и популярность. Считал себя лучшим на своей позиции. Сейчас при конкуренции ты думаешь, что надо прибавлять, а тогда в голове сидело: «Да уже по барабану, у меня есть машина и вообще я лучший футболист». Если ты молодой, при деньгах и ещё известный, то кому не хочется прийти в клуб, чтобы всех угостить и повыпендриваться? Изначально планируешь угостить друзей, но они приводят своих друзей. Ты их в первый раз видишь, но уже непринципиально.