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Сарри не намерен разрывать контракт с «Ювентусом»

22 августа 2020, 19:20

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не намерен разрывать контракт с туринским клубом, который рассчитан до лета 2022 года. Об этом сообщает газета La Stampa.

«Старая синьора» планирует договориться о расторжении договора с 61-летним специалистом по обоюдному согласию. Однако тренер не желает идти на уступки без солидной денежной компенсации.

Сообщалось, что большинство игроков в «Ювентусе» не поддерживали Сарри.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 августа 2020 в 14:16
Рома потирает руки - он же ведь ещё за этот трансфер неплохо заработал,с учётом того,что должен был компенсу выплачивать. Без 8 и жизнь плохА. На старуху бывает проруха! Ахахаха!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 августа 2020 в 14:11, ред.
Молодец Сарри! Радиоллу чего то никто не уволил, Зидана - тоже,а Сарри за ЧТО? Дайте отступные на сигареты, старик собрался жить до 130 лет,что бы узреть,как Юве поднимет Еврокубок,пусть даже и ЛЕ,поэтому ему надо выкурить очень много сигарет.а они с каждым годом дорожают. Тренер не плохой, выиграл ЛЕ,а Юве за столько лет ни начто существенное не достойна,кроме продажного скудетто.Даже Интер был в финале!Ювентусу об этом мечтать и мечтать.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Legend 6 (комментарий удален) (раскрыть)
23 августа 2020 в 10:11
)))
Van Vanovich
Van Vanovich
23 августа 2020 в 10:10
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    23 августа 2020 в 00:24
    Правильно делает, пусть головой думают, когда подписывают
    Олег Гусов
    Олег Гусов
    22 августа 2020 в 23:12
    После того , что этот недотренер сделал с Ювентусом , его надо было не просто уволить , а вышвырнуть с позором !
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    22 августа 2020 в 22:50
    Возможно к зиме возвращение Сарри покажется не таким уж и плохим вариантом.
    ykcyc77
    ykcyc77
    22 августа 2020 в 22:39
    Вот в этом весь Сарри! Не могЁм, а мОгем!
    youtomee
    youtomee ответ Ozabot (раскрыть)
    22 августа 2020 в 22:28
    а что у него такого провального было в Челси?
    Bom Bom
    Bom Bom
    22 августа 2020 в 21:22
    Пускай Паратичи и разруливает) Он так топил за Деда, теперь пришло время отвечать
    112910415
    112910415
    22 августа 2020 в 21:10
    В контракте всё прописано
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    22 августа 2020 в 20:53
    Ну , а что они хотели? Знали же кого нанимают на работу?! Неаполитанский жлоб, типичный местный крестьянин с окурком в зубах! Максу год продолжали платить зп! Но тот хоть заслужил на это за 5 лет! А что Сарри? Ещё бы год и мы бы с ним попали в яму из которой выбирались бы десятилетие! Слава богу у руководства хватило мудрости и твердости характера чтобы выгнать через год этого бездарного физрука !
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    22 августа 2020 в 20:08
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
    22 августа 2020 в 20:05
    Все правильно - закон на его стороне.Он хотел доработать контракт - но его уволили.

    То есть унизили.А значит теперь не время для сантиментов - и он должен их от иметь в ответ.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    22 августа 2020 в 20:02
    ЧТД. Ржака, аха)
    Ozabot
    Ozabot
    22 августа 2020 в 20:01
    Ну, Сарри еще долго будет безработным после провала в «Челси» и «Юве». Так что логично, что будет себе денежку доить. А так, он же банкир, а где вы видели банкира, который бы отказался от денег? )))
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    22 августа 2020 в 19:57
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      22 августа 2020 в 19:47
      311
      311
      22 августа 2020 в 19:39
      Надо доить по полной, когда еще представится такая возможность?)
      Anton Hohlov
      Anton Hohlov
      22 августа 2020 в 19:30
      На сиги ему сначала киньте, потом уже увольняйте.
      VAN ARM
      VAN ARM
      22 августа 2020 в 19:27
      с сарри всё про76и))))
      shlomo
      shlomo
      22 августа 2020 в 19:26
      Имеет право....сами лоханулись..
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      22 августа 2020 в 19:25
      Красавчик. Вывел команду в 1/8-ю ЛЧ, в финал кубка, в финал суперкубка, а они платить за эти достижения не хотят. Возьми с них по максимуму, Маурицио, если бы не ты, то кто знает на каком месте Серии Б был бы Ювентус.
      VAN ARM
      VAN ARM
      22 августа 2020 в 19:24
      это традиция)) контракт нужно правильно заключать))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      22 августа 2020 в 19:20
      Хочется в это верить...
      beefs
      beefs
      22 августа 2020 в 19:20
      это еще не от него зависит...
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