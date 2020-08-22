Сарри не намерен разрывать контракт с «Ювентусом»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не намерен разрывать контракт с туринским клубом, который рассчитан до лета 2022 года. Об этом сообщает газета La Stampa.
«Старая синьора» планирует договориться о расторжении договора с 61-летним специалистом по обоюдному согласию. Однако тренер не желает идти на уступки без солидной денежной компенсации.
Сообщалось, что большинство игроков в «Ювентусе» не поддерживали Сарри.
То есть унизили.А значит теперь не время для сантиментов - и он должен их от иметь в ответ.
То есть унизили.А значит теперь не время для сантиментов - и он должен их от иметь в ответ.