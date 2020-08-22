Сарри не намерен разрывать контракт с «Ювентусом»

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22 августа 2020, 19:20

Бывший главный тренер «Ювентуса» не намерен разрывать контракт с туринским клубом, который рассчитан до лета 2022 года. Об этом сообщает газета La Stampa.

«Старая синьора» планирует договориться о расторжении договора с 61-летним специалистом по обоюдному согласию. Однако тренер не желает идти на уступки без солидной денежной компенсации.

Сообщалось, что большинство игроков в «Ювентусе» не поддерживали Сарри.