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Лепсая: «У „Локомотива“ полно времени, чтобы продать Ал. Миранчука»

27 августа 2020, 20:26

Футбольный агент Тимур Лепсая прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Аталанту».

Это непростой переговорный процесс, который не длится один день. Меня не удивляет, что одна сторона хочет дёшево купить, другая – дорого продать, а третья хочет выбить максимально выгодный контракт и получить клуб высокого уровня.

Чтобы соединить интересы всех, недостаточно одного, двух, трёх дней или недели. Тут же нет такого горящего дедлайна. Времени полно. И люди делают свою работу. Я спокойно к этому отношусь. Я думаю, что Миранчук близок к переходу в «Аталанту».

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Все комментарии
112910415
112910415
28 августа 2020 в 05:11
Кикнадзе хочет успеть до увольнения !
КЭТиК
КЭТиК
27 августа 2020 в 21:03
Травму получит, и время кончится.
cska1948
cska1948
27 августа 2020 в 21:02
Игры со СпаМом и Ахматом наглядно показали КАКОЙ Локо без А.Миранчука! Продать его хотят только те, кому бабло важнее, чем успешная игра Локо.
beefs
beefs
27 августа 2020 в 20:31
Рынок он и в Африке рынок...
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