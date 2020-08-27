Лепсая: «У „Локомотива“ полно времени, чтобы продать Ал. Миранчука»

Футбольный агент Тимур Лепсая прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Локомотива» может перейти в «Аталанту».

Это непростой переговорный процесс, который не длится один день. Меня не удивляет, что одна сторона хочет дёшево купить, другая – дорого продать, а третья хочет выбить максимально выгодный контракт и получить клуб высокого уровня.

Чтобы соединить интересы всех, недостаточно одного, двух, трёх дней или недели. Тут же нет такого горящего дедлайна. Времени полно. И люди делают свою работу. Я спокойно к этому отношусь. Я думаю, что Миранчук близок к переходу в «Аталанту».