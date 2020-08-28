Евсеев: «Старт для „Уфы“ получается непростым. Мы понимали это»

Главный тренер «Уфы» на своей странице в инстаграме рассказал о тренировочном процессе команды.

Встретились командой вчера вечером. Сначала разобрали игру в Казани. Хороший получился разговор. Обсудили те проблемы, которые проявились в этой игре. Если в общих чертах, они известны, мы постоянно о них говорим. Пытаемся решить. Затем провели тренировку в двух группах. Одна тренировалась, другая восстанавливалась. Работы ещё непочатый край. Надо подтягивать игровые моменты, вытаскивать эмоции из ребят. Старт получается непростым. Мы понимали это. Работаем.