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Евсеев: «Старт для „Уфы“ получается непростым. Мы понимали это»

28 августа 2020, 16:45
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в инстаграме рассказал о тренировочном процессе команды.

Встретились командой вчера вечером. Сначала разобрали игру в Казани. Хороший получился разговор. Обсудили те проблемы, которые проявились в этой игре. Если в общих чертах, они известны, мы постоянно о них говорим. Пытаемся решить. Затем провели тренировку в двух группах. Одна тренировалась, другая восстанавливалась. Работы ещё непочатый край. Надо подтягивать игровые моменты, вытаскивать эмоции из ребят. Старт получается непростым. Мы понимали это. Работаем.

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STVA 1
STVA 1
28 августа 2020 в 17:01
Пора набирать очки Уфе , если не хотят увязнуть внизу таблицы!
Гость
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