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«Милан» по-прежнему намерен подписать Миленковича

16 сентября 2020, 13:12

«Милан» продолжает работать над трансфером защитника «Фиорентины» Николы Миленковича, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» не будут платить 40 млн евро, которые требуют «Фиорентина» за 22-летнего серба. Однако отмечается, что представители «Милана» сделают все, чтобы найти компромисс.

Контракт Миленковича с «Фио» действует до июня 2022 года.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
16 сентября 2020 в 16:07
Не пойму эти наезды на трансферскую деятельность клуба.
40 миллионов? Серьезно? Этому игроку красная цена 20, естественно, «Милан» будет торговаться. Это же не ПСЖ.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 сентября 2020 в 13:26
мыльная опера о джульеете и милане.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 сентября 2020 в 13:18
О Милане только слухи.
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