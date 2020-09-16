«Милан» по-прежнему намерен подписать Миленковича

«Милан» продолжает работать над трансфером защитника «Фиорентины» Николы Миленковича, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «россонери» не будут платить 40 млн евро, которые требуют «Фиорентина» за 22-летнего серба. Однако отмечается, что представители «Милана» сделают все, чтобы найти компромисс.
Контракт Миленковича с «Фио» действует до июня 2022 года.
40 миллионов? Серьезно? Этому игроку красная цена 20, естественно, «Милан» будет торговаться. Это же не ПСЖ.
40 миллионов? Серьезно? Этому игроку красная цена 20, естественно, «Милан» будет торговаться. Это же не ПСЖ.