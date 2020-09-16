«Милан» по-прежнему намерен подписать Миленковича

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16 сентября 2020, 13:12

«Милан» продолжает работать над трансфером защитника «Фиорентины» , сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» не будут платить 40 млн евро, которые требуют «Фиорентина» за 22-летнего серба. Однако отмечается, что представители «Милана» сделают все, чтобы найти компромисс.

Контракт Миленковича с «Фио» действует до июня 2022 года.