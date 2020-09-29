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Артета: «„Ливерпуль“ превосходит „Арсенал“ во многих аспектах»

29 сентября 2020, 02:24
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 3-го тура АПЛ.

Мы оставались в игре большую часть встречи. Но реальность такова, что «Ливерпуль» превосходит нас во многих аспектах. Вы могли наблюдать это на определённых этапах игры.

Я правда доволен тем, как команда боролась и продолжала верить в успех. Это то, к чему мы должны стремиться. Наш путь отличается от их пути. Они вместе уже 5 лет, а мы только несколько месяцев.

«Ливерпуль» слишком быстро отыгрался в счёте, и это наша большая ошибка. У меня было чувство, что у нас будут шансы во втором тайме. Играя против «Ливерпуля», необходимо использовать свои моменты.

Нам предстоит пройти долгий путь во многих аспектах.

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Все комментарии
konst19
konst19
29 сентября 2020 в 16:50
Артета изменил команду. Это видно. Надеюсь это не предел
Loko57
Loko57
29 сентября 2020 в 07:41
Арсенал хорош, но до Ливерпуля конечно ещё не дотягивает.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября 2020 в 06:32
Артема с Арсеналом на правильном пути
STVA 1
STVA 1
29 сентября 2020 в 02:53
Всё правильно сказал
Анпилкин
Анпилкин
29 сентября 2020 в 02:30
Ливерпуль на голову выше
Гость
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