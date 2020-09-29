Артета: «„Ливерпуль“ превосходит „Арсенал“ во многих аспектах»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 3-го тура АПЛ .

Мы оставались в игре большую часть встречи. Но реальность такова, что «Ливерпуль» превосходит нас во многих аспектах. Вы могли наблюдать это на определённых этапах игры.

Я правда доволен тем, как команда боролась и продолжала верить в успех. Это то, к чему мы должны стремиться. Наш путь отличается от их пути. Они вместе уже 5 лет, а мы только несколько месяцев.

«Ливерпуль» слишком быстро отыгрался в счёте, и это наша большая ошибка. У меня было чувство, что у нас будут шансы во втором тайме. Играя против «Ливерпуля», необходимо использовать свои моменты.

Нам предстоит пройти долгий путь во многих аспектах.