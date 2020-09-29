«Спартак» планирует вернуть старую эмблему

1601372086

29 сентября 2020, 12:34

«Спартак» может вернуть себе старую эмблему в 2022 году. Руководство клуба уже ведёт переговоры с Nike.

Речь идёт о красно-белом ромбе без футбольного мяча внутри буквы «С». В 2022 году «красно-белым» исполнится 100 лет. Москвичи рассчитывают использовать старую эмблему в форме с ретро-мотивами в юбилейном сезоне.

Эмблема «Спартака» без футбольного мяча использовалась в разных вариациях с 1935 по 1997 год. В 1998 году после того, как клубу не удалось договориться с ВСО «Спартак» о правах на эмблему, ФК «Спартак» поместил на эмблему мяч.