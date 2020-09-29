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«Спартак» планирует вернуть старую эмблему

29 сентября 2020, 12:34

«Спартак» может вернуть себе старую эмблему в 2022 году. Руководство клуба уже ведёт переговоры с Nike.

Речь идёт о красно-белом ромбе без футбольного мяча внутри буквы «С». В 2022 году «красно-белым» исполнится 100 лет. Москвичи рассчитывают использовать старую эмблему в форме с ретро-мотивами в юбилейном сезоне.

«Спартак» планирует вернуть старую эмблему

Эмблема «Спартака» без футбольного мяча использовалась в разных вариациях с 1935 по 1997 год. В 1998 году после того, как клубу не удалось договориться с ВСО «Спартак» о правах на эмблему, ФК «Спартак» поместил на эмблему мяч.

В прошлом году апелляционный суд признал право МФСО «Спартак» на эмблему общества.

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Все комментарии
Рожден в СССР
Рожден в СССР
30 сентября в 09:01
Вроде снялись уже, голову только морочат себе
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
30 сентября в 02:43, ред.
Ты даже не знаешь что твой клуб до Сталинца назывался Большевик а пытаешься других уму-разуму учить!)))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Justas Weiss7 (раскрыть)
30 сентября в 02:22, ред.
За что?! Спартаковский ромбик есть на рейхстаге а вот эмблемы Баварии на Кремле я не видел!!! Так кто круче?!))) Да и звезды у Баварии не по делу, им кресты надо вешать!)))
P.S. Хочешь сказать что чемпионств у Жмелькова в Спартаке награжденного двумя медалями «За отвагу» и орденом Славы 3-й степени не было раз мы этого не застали?! Звезды на форме Спартака - это в первую очередь дань уважения игрокам игравшим и выигрывавшим золото за красно-белых на протяжении всей истории клуба, ну а если вам вспомнить нечего то это ваши проблемы! Мы помним!!! Ну а так, давайте зениту штук 6 звезд повесим чтобы все успокоились! Лично я не против, чем бы дитя не тешилось...)
И тебя не смущает что у Баварии 4 звезды за 29 титулов а у Боруссии 2 за 5?!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
29 сентября в 22:37
В чем его легендарность?
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
29 сентября в 20:44
Не Большевик , а Сталинец. Учи мат-часть . А требовать можешь долива пива , после отстоя пены.
Хиромант
Хиромант
29 сентября в 20:16
Вернуть старое сейчас многим бы хотелось. Времена были хорошие, но мы их не ценили! Увы!!! Но жизнь продолжается...
Спартак хочет вернуть старую эмблему клуба... Если они ещё вернут и свою комбинационную игру (стеночки, забегания, пасы пяткой и другие нестандартные действия), и свою самоотдачу (биться за победу в каждом матче - будь то матч РПЛ или матч еврокубков) - то я на 100% ЗА! От такой игры Спартака в еврокубках вылетали многие Европейские Гранды (особенно доставалось Немцам и Англичанам!)
А если эта акция просто так, от не фиг делать, то это команду Спартак явно не поднимет в глазах болельщиков! Пиар ради пиара - это не наш стиль!
Grey33
Grey33
29 сентября в 20:13
" Так он же не румын, он болгарин."
"Какая разница?".
протон1
протон1
29 сентября в 20:12
было бы не плохо. всегда возвращаемся к старому. жизнь сама как по спирали .
Red blu
Red blu
29 сентября в 19:40
А вы друзья как не садитесь в музыканты не годитесь. Хоть с мячиком хоть без результат плачевный.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
29 сентября в 19:23, ред.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    29 сентября в 19:21
      RTS-25
      RTS-25
      29 сентября в 18:58
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
        29 сентября в 18:45
          berda2003
          berda2003
          29 сентября в 17:37
          вместо мяча вставьте морду табурески...
          3ton
          3ton
          29 сентября в 16:59
          Звёзд добавить они не хотят ?
          Супервайзер
          Супервайзер
          29 сентября в 16:59
          Старая эмблема элегантней, да и Ловчеву надо заработать на хлеб с маслом.
          Justas Weiss7
          Justas Weiss7
          29 сентября в 16:38
          и звёзды убрать... у Баварии 4 звезды и у СМ 4 за что? инфляция в стране и обесцененные рубли, звёзды... робята без обиды - обрезание надлежит
          Санчо Панса
          Санчо Панса
          29 сентября в 16:35
          Не факт, что после этой смены к ним придет былое величие) Как был ромбик, так и останется!
          autochthon
          autochthon
          29 сентября в 16:27
          Когда коту нечем заняться он яйца лижет. Так и тут...
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          29 сентября в 15:52
            RIR68
            RIR68
            29 сентября в 15:51
            это даже не ребрендинг, а откровенный распил)))
            mondial18
            mondial18
            29 сентября в 15:33
            что это им даст ?
            Дмитрий Климович 3
            Дмитрий Климович 3
            29 сентября в 15:14
            То ныли за свои звёзды,терь ноют из за эмблемы!
            ЛЬВОВ НА МЯСО
            ЛЬВОВ НА МЯСО
            29 сентября в 14:53
              ПерекатиПоле
              ПерекатиПоле ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
              29 сентября в 14:43
                mortid
                mortid ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
                29 сентября в 14:40, ред.
                  ЛЬВОВ НА МЯСО
                  ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
                  29 сентября в 14:37
                  Сто лет назад зенит назывался Большевик и играл в красно-белой форме! Требую соблюдать традиции!)))
                  ПерекатиПоле
                  ПерекатиПоле
                  29 сентября в 14:27, ред.
                  Сто лет назад спартак назывался Пищевиком! Почему этот факт под спойлер убирают то?
                  Хрен горький
                  Хрен горький
                  29 сентября в 14:24
                  От смены картинки чемпионства не придут.)))
                  oFANATo
                  oFANATo
                  29 сентября в 14:22
                  Заняться больше нечем?
                  Сидя без еврокубков.
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