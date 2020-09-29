«Спартак» планирует вернуть старую эмблему

«Спартак» может вернуть себе старую эмблему в 2022 году. Руководство клуба уже ведёт переговоры с Nike.
Речь идёт о красно-белом ромбе без футбольного мяча внутри буквы «С». В 2022 году «красно-белым» исполнится 100 лет. Москвичи рассчитывают использовать старую эмблему в форме с ретро-мотивами в юбилейном сезоне.
Эмблема «Спартака» без футбольного мяча использовалась в разных вариациях с 1935 по 1997 год. В 1998 году после того, как клубу не удалось договориться с ВСО «Спартак» о правах на эмблему, ФК «Спартак» поместил на эмблему мяч.
В прошлом году апелляционный суд признал право МФСО «Спартак» на эмблему общества.
P.S. Хочешь сказать что чемпионств у Жмелькова в Спартаке награжденного двумя медалями «За отвагу» и орденом Славы 3-й степени не было раз мы этого не застали?! Звезды на форме Спартака - это в первую очередь дань уважения игрокам игравшим и выигрывавшим золото за красно-белых на протяжении всей истории клуба, ну а если вам вспомнить нечего то это ваши проблемы! Мы помним!!! Ну а так, давайте зениту штук 6 звезд повесим чтобы все успокоились! Лично я не против, чем бы дитя не тешилось...)
И тебя не смущает что у Баварии 4 звезды за 29 титулов а у Боруссии 2 за 5?!
P.S. Хочешь сказать что чемпионств у Жмелькова в Спартаке награжденного двумя медалями «За отвагу» и орденом Славы 3-й степени не было раз мы этого не застали?! Звезды на форме Спартака - это в первую очередь дань уважения игрокам игравшим и выигрывавшим золото за красно-белых на протяжении всей истории клуба, ну а если вам вспомнить нечего то это ваши проблемы! Мы помним!!! Ну а так, давайте зениту штук 6 звезд повесим чтобы все успокоились! Лично я не против, чем бы дитя не тешилось...)
И тебя не смущает что у Баварии 4 звезды за 29 титулов а у Боруссии 2 за 5?!
Спартак хочет вернуть старую эмблему клуба... Если они ещё вернут и свою комбинационную игру (стеночки, забегания, пасы пяткой и другие нестандартные действия), и свою самоотдачу (биться за победу в каждом матче - будь то матч РПЛ или матч еврокубков) - то я на 100% ЗА! От такой игры Спартака в еврокубках вылетали многие Европейские Гранды (особенно доставалось Немцам и Англичанам!)
А если эта акция просто так, от не фиг делать, то это команду Спартак явно не поднимет в глазах болельщиков! Пиар ради пиара - это не наш стиль!
Спартак хочет вернуть старую эмблему клуба... Если они ещё вернут и свою комбинационную игру (стеночки, забегания, пасы пяткой и другие нестандартные действия), и свою самоотдачу (биться за победу в каждом матче - будь то матч РПЛ или матч еврокубков) - то я на 100% ЗА! От такой игры Спартака в еврокубках вылетали многие Европейские Гранды (особенно доставалось Немцам и Англичанам!)
А если эта акция просто так, от не фиг делать, то это команду Спартак явно не поднимет в глазах болельщиков! Пиар ради пиара - это не наш стиль!
"Какая разница?".
"Какая разница?".
1. Семь-ноль;
2. Стыдоба;
3. Страдание?
1. Семь-ноль;
2. Стыдоба;
3. Страдание?
сегодня в 14:43
Требовать спартачи могут только одно, что бы Федун сдержал своё слово и проект свой с чемпионата снял.
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После того как вы сдержите своё: сниметесь, уедете в Севастополь или на Украину!)))
сегодня в 14:43
Требовать спартачи могут только одно, что бы Федун сдержал своё слово и проект свой с чемпионата снял.
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После того как вы сдержите своё: сниметесь, уедете в Севастополь или на Украину!)))
Сидя без еврокубков.
Сидя без еврокубков.