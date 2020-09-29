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Кирьяков: «Новый тренер „Динамо“ должен встряхнуть коллектив»

29 сентября 2020, 14:36

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал уход Кирилла Новикова с поста главного тренера «Динамо».

Разговоры об отставке начались после вылета команды из квалификации Лиги Европы. Несмотря на победу над «Ахматом», топор висел до экстренного случая. Вчера он и наступил. Осечка повлияла на решение руководства. Тренер должен понимать, что после ряда таких поражений вероятность отставки существует.

Новый тренер должен встряхнуть коллектив. С одной стороны, очковый запас позволяет спокойно себя чувствовать в турнирной таблице, а с другой — вниз надо поглядывать. Хотя с таким составом, как у «Динамо», нужно бороться за место в пятёрке.

Новый главный тренер? Руководство «Динамо» всегда непредсказуемо. Их решения не поддаются никакой логике. Даже прогнозировать бесполезно.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
29 сентября в 19:47
Если все так не предсказуемо то можно и Рыжему дать порулить родным клубом. Правда это не тот случай когда хуже не будет - хуже безусловно будет.
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 15:22
нужен солидный тренер. типа сёмина!))
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября в 15:03
Сначала игроков надо хорошо замАтивировать.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 14:39
Ждем нового рулевого. Кто им станет - это интересно.
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