Кирьяков: «Новый тренер „Динамо“ должен встряхнуть коллектив»

Бывший футболист сборной России прокомментировал уход с поста главного тренера «Динамо».

Разговоры об отставке начались после вылета команды из квалификации Лиги Европы. Несмотря на победу над «Ахматом», топор висел до экстренного случая. Вчера он и наступил. Осечка повлияла на решение руководства. Тренер должен понимать, что после ряда таких поражений вероятность отставки существует.

Новый тренер должен встряхнуть коллектив. С одной стороны, очковый запас позволяет спокойно себя чувствовать в турнирной таблице, а с другой — вниз надо поглядывать. Хотя с таким составом, как у «Динамо», нужно бороться за место в пятёрке.

Новый главный тренер? Руководство «Динамо» всегда непредсказуемо. Их решения не поддаются никакой логике. Даже прогнозировать бесполезно.