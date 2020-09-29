Газизов рассказал о возможном возвращении старой эмблемы «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что московский клуб планирует вернуть старую эмблему.

Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля. Сейчас речь не идёт о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ .