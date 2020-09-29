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Газизов рассказал о возможном возвращении старой эмблемы «Спартака»

29 сентября 2020, 14:13

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что московский клуб планирует вернуть старую эмблему.

Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля. Сейчас речь не идёт о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 сентября в 22:28
А кто этой харе вообще разрешит касаться нашей эмблемы ? Ему пора в дорогу ,домой ,в глушь , в Уфу ,собираться ! ))
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 16:28
а новый вы с кем обсуждали?))))) одна ложь и высокомерие))да и ромбик сущности не меняет))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 15:13
Точно, из за эмблемы ничего не выиграть...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
29 сентября в 15:07
Согласен, для своего времени выглядело очень даже креативненько!!! Вот только зачем менять опять эмблему - это вопрос??? Если каждый новый директор свою работу будет начинать с этого, то болельщики и привыкнуть к эмблеме не успеют.
Footbolista
Footbolista ответ mihaluch (раскрыть)
29 сентября в 14:53, ред.
Надо вернуть старый Зенит и тогда сразу появятся старые Спартак...ЦСКА...Динамо...
Локомотив...и далее по списку...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 сентября в 14:40
А что ,смотрится прикольненько !!! ))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 14:37
Ага, щассс все брошу и пойду......
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 14:34
Главное игра и результат
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 14:27
Как эмблему не меняй старый Спартак не вернёшь.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 14:25
Вот это будет правильно:
oFANATo
oFANATo ответ shlomo (раскрыть)
29 сентября в 14:20
Так у них Еврокубков нет.....вот и других забот нет.
Q-J-G
Q-J-G
29 сентября в 14:14
очень даже хорошая эмблема
shlomo
shlomo
29 сентября в 14:14
Нашли же чем заняться...красавцы...:))))
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