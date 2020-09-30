«Челси» хочет расстаться с Маркосом Алонсо

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30 сентября 2020, 11:32

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что защитник «Челси» в ближайшее время может покинуть клуб.

В последнее время главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард часто стал критиковать 29-летнего футболиста, что может способствовать ухода игрока.

«Челси» планирует сделать ставку в защите на Эмерсона.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Ювентус» претендуют на Маркоса Алонсо.