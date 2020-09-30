«Челси» хочет расстаться с Маркосом Алонсо

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что защитник «Челси» Маркос Алонсо в ближайшее время может покинуть клуб.
В последнее время главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард часто стал критиковать 29-летнего футболиста, что может способствовать ухода игрока.
«Челси» планирует сделать ставку в защите на Эмерсона.
Ранее сообщалось, что «Интер» и «Ювентус» претендуют на Маркоса Алонсо.
так глядишь вообще "топарей" в челси не останется скоро
так глядишь вообще "топарей" в челси не останется скоро