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«Челси» хочет расстаться с Маркосом Алонсо

30 сентября 2020, 11:32

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что защитник «Челси» Маркос Алонсо в ближайшее время может покинуть клуб.

В последнее время главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард часто стал критиковать 29-летнего футболиста, что может способствовать ухода игрока.

«Челси» планирует сделать ставку в защите на Эмерсона.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Ювентус» претендуют на Маркоса Алонсо.

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dzvinka
dzvinka
30 сентября в 19:13, ред.
наш медив реально их консультирует чтоли?!)))
так глядишь вообще "топарей" в челси не останется скоро
dimagas2
dimagas2
30 сентября в 11:53
Алонсо,Рюдигер и наверно Лофтус в аренду.
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 11:39
Только богатый клуб сможет его взять.
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