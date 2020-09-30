10 игроков «Зенита» попали в список 33 лучших футболистов сезона-2019/2020

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона 2019/20
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).
Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»).
Правые центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Самуэль Жиго («Спартак»).
Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Урош Спайич («Краснодар»).
Левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Айртон («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»).
Правые полузащитники: Алексей Миранчук («Локомотив»), Малком («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).
Правые центральные полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»).
Левые центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»), Матиас Норманн («Ростов»).
Левые полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Жоау Мариу («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»).
Правые нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Евгений Луценко («Арсенал»), Эрик Бикфалви («Урал»).
Левые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Ростов»).
Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).
Малком, рофл? Как?
Малком, рофл? Как?
Старик Иванович и нулевой Семенов, который не вылетел только из-за регламента выше лучшего легионера лиги Жиго)
Акинфеев и Шунин непонятно за что здесь, тот же Беленов был сильнее.
С нападающими в принципе все норм, но Соболь, проявивший себя в двух клубах в списке быть обязан.
Но самая жесть это пролечившийся год нулевой Мальком))
Старик Иванович и нулевой Семенов, который не вылетел только из-за регламента выше лучшего легионера лиги Жиго)
Акинфеев и Шунин непонятно за что здесь, тот же Беленов был сильнее.
С нападающими в принципе все норм, но Соболь, проявивший себя в двух клубах в списке быть обязан.
Но самая жесть это пролечившийся год нулевой Мальком))
Вообще по всем. Забитые, пропущенные, очки, бомбардиры...
Не удивительно, что треть лучших ишроков играют в Зените...
Вообще по всем. Забитые, пропущенные, очки, бомбардиры...
Не удивительно, что треть лучших ишроков играют в Зените...