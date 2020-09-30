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10 игроков «Зенита» попали в список 33 лучших футболистов сезона-2019/2020

30 сентября 2020, 14:20

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона 2019/20

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»).

Правые центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Самуэль Жиго («Спартак»).

Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Урош Спайич («Краснодар»).

Левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Айртон («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Правые полузащитники: Алексей Миранчук («Локомотив»), Малком («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Правые центральные полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»).

Левые центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»), Матиас Норманн («Ростов»).

Левые полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Жоау Мариу («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»).

Правые нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Евгений Луценко («Арсенал»), Эрик Бикфалви («Урал»).

Левые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Ростов»).

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).

10 игроков «Зенита» попали в список 33 лучших футболистов сезона-2019/2020

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Джон Иванов
Джон Иванов
01 октября в 11:02
Сначала подумал в список 33 лучших игроков Европы)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DAD81 (раскрыть)
30 сентября в 19:06
А как объяснить на месте лучшего левого защитника резервиста лавочника Зенита гр. Жиркова, он на этой позиции в основе дай бог 6 игр сыграл и то вряд ли. А Как объяснить, что безусловно лучший защитник РПЛ Джикия (столп обороны сб.РФ) не лучший на своей позиции. Правильно говорил тов. Сталин, не важно кто и как голосует, важно кто считает.
pomor45
pomor45
30 сентября в 17:02
Представителей Ростова и Динамо уже можно выкинуть из списка, а остальных посмотреть после проверки в ЕК.
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 15:35
к юбилею))) пусть радуются)))
DAD81
DAD81
30 сентября в 15:15
Походу эти выборы тоже ЦИК мутил. Иначе как объяснить наличие Малкома, игравшего меньше трети чемпионата?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
30 сентября в 15:08, ред.
Акинфеев лол. И за какие заслуги он здесь оказался?
Малком, рофл? Как?
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
30 сентября в 14:48
Подсчет голосов велся теми же людьми что и на выборах президента?!)))
за
за
30 сентября в 14:42
Предлагаю весь состав Зенита туда номинировать вместе с запасными! ))
Aris
Aris
30 сентября в 14:41
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    30 сентября в 14:32, ред.
    Как всегда список составляли ребята из питерского КВНа.

    Старик Иванович и нулевой Семенов, который не вылетел только из-за регламента выше лучшего легионера лиги Жиго)

    Акинфеев и Шунин непонятно за что здесь, тот же Беленов был сильнее.

    С нападающими в принципе все норм, но Соболь, проявивший себя в двух клубах в списке быть обязан.

    Но самая жесть это пролечившийся год нулевой Мальком))
    Z. Kramer
    Z. Kramer
    30 сентября в 14:27
    Что среди лучших делают игроки с седьмого места?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    30 сентября в 14:27, ред.
    Лучшая команда по всем показателям.
    Вообще по всем. Забитые, пропущенные, очки, бомбардиры...
    Не удивительно, что треть лучших ишроков играют в Зените...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    30 сентября в 14:21
    А из ЦСКА есть кто?
    Zenit_84
    Zenit_84
    30 сентября в 14:21
    Красавцы!!! Так держать и в дальнейшем!!!
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