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Только Месси и Варди делали хет-трики в ворота «Ман Сити» Гвардиолы. Хосеп поставил антирекорд

вчера, 10:14
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«Лестер» уничтожил «горожан» и вышел на первое место в АПЛ. О сюрпризе на старте сезона – на «Соккер.ру».

Варди обошел Месси и сравнялся со Стерлингом

Парень, что торговал протезами и питался легким алкоголем, ведь не верил в успех футбольной карьеры, сделал хет-трик на стадионе неоднократных чемпионов. Джейми полюбил свой профессионализм, хотя в его случае часто достаточно чутья и меткости. Хотя «Лестер» и пропустил первым, Уокер захватил Варди, дав форварду пенальти.

А после перерыва Джейми забил издевательский мяч – пяткой из-под себя, словно речь о Серии А 90-х с Тотти, Индзаги и Дель Пьеро, а не об АПЛ 21 века. Второй пенальти заработал тоже сам форвард, причем к судье снова нет вопроса – толчок в спину был, как из регби, центральные защитники Гвардиолы словно не завершили матч против «Лиона», очень грубо ошибались.

Никто не ждал разгром фаворита на домашней арене, но Мэддисону удался шедевральный удар, а потом его же схватил рукой Менди. На этот раз приговор реализовал Тилеманс, поскольку Варди уже отдыхал на скамейке. Пусть Шмейхель пропустил два мяча от «Манчестер Сити», но это безусловный успех «Лестера» и его атаки. Гвардиола дома проиграл с разницей в три мяча.

Редчайшее достижение Варди

До вчерашнего дня хет-трики в ворота «Манчестер Сити» с тренером Хосепом делали лишь дважды. Месси забил три мяча в октябре 2016 года, затем Варди отличился через пару месяцев в декабре. Но хет-трик спустя четыре сезона имеет другой окрас. Гвардиола в первых двух случаях еще не получил деньги и свой состав, а сейчас он имел уйму времени, чтобы настроить «горожан» так, чтобы они дома не пропускали трижды от Варди. Не сумел!

Джейми — специалист по голам в ворота «Манчестер Сити». И специалист по пенальти, ведь заработал 19 штук в АПЛ, повторив рекорд Рахима Стерлинга. Причем у Варди нет репутации симулянта, он просто грамотно располагается и реагирует на захваты и толчки защитников. Жаль, что Джейми дебютировал в АПЛ лишь в 27 лет, но его рывок впечатляет – забил уже больше мячей в дивизионе, чем Дрогба.

Гвардиола обвинил «Лестер» в антифутболе

Возможно, вышло случайно, надо ведь понимать, что для Клоппа или Гвардиолы английский язык – неродной. Порой ищут слова и, хотя прекрасно разговаривают, не могут строить такие сложные предложения, как на родных испанском и немецком. Но каталонец выдал нечто несуразное, комментируя влет 2:5 от Роджерса:

Мы занервничали из-за отсутствия моментов. «Лестер» не хотел играть, они хотели только контратаковать. Мы знали, что не создадим десяток моментов, знали, что будет сложно. Даже при счете 5:2 «Лестер» был в своей штрафной. Я не собираюсь сдаваться, я попытаюсь найти решение.

Во-первых, а есть в мире команда, которая побежит забивать шестой гол «Манчестер Сити» в гостях, а не доведет матч до победного конца вторым номером? Во-вторых, а разве в футболе запрещено контратаковать? Разговоры об «антифутболе» смешат, когда в нем обвиняют бегущие, живые и зрелищные команды, вроде «Лестера». Роджерс ведь мог бы ответить Гвардиоле примерно вот так:

Мы сегодня заставили соперника нервничать. «Манчестер Сити» не хотел играть в победный футбол, возили мяч, часто били мимо ворот и толкались в своей штрафной площади. Даже при счете 2:1 в нашу пользу «горожане» не перестроились.

Полное отсутствие учета стиля соперника отличает «Манчестер Сити» последнего года. Гвардиола уважал только Зидана и «Реал», но там Варан помог и упростил задачу. Но как сыграли с «Лионом»? Ни три центральных, ни странный танкист Гарсия в центре защиты, ни новые попытки сделать связку из Родриго и Фернандиньо в опорной зоне, ни вера в Уокера и Менди, что столько раз подводили, уже не работают.

Гвардиола впервые в карьере – а работает главным тренером взрослых команд с 2008-го, пропустил пять мячей. Большая неудача, которую организовали своими же руками – фолы Уокера, Гарсии и Менди позволили «Лестеру» получить не просто победу в матче, где сыграли грамотно, а разгромить грозный «Манчестер Сити» в память о клубном враче «Берти» Биртвистле, что умер в этом году.

Хосеп «поплыл» без Артеты, бан УЕФА сломал его планы

Было видно, что Гвардиола уходит. Но затем бан УЕФА заставил Хосепа пообещать команде, что не бросит «Манчестер Сити», даже если будет дисквалификация и годы без Лиги чемпионов. Также пришла пандемия. «Бавария» за перерыв набрала не только в мышцах – гениальная работа их тренеров на расстоянии, многие футболисты сохранили форму, а «Манчестер Сити» расклеился окончательно, потеряв титул в АПЛ.

Но когда Хосеп упрекает соперников в неправильном на его вкус футболе, то забывает сделать поправку. Посмотрите на трансферные расходы в АПЛ. «Манчестер Сити» единственный, кто выбросил миллиард евро за пять лет – и почти половину суммы на защитников. «Челси» в шаге от миллиарда, МЮ и «Ливерпуль» отстают, а «Лестер» ниже «Эвертона», который только благодаря Анчелотти приходит в чувство.

«Лестер» не может сохранить Мареза и Канте на годы, не может позволить себе Де Брюйне или Стерлинга. Клубы разных возможностей, поэтому разный их стиль игры не должен удивлять. Да и не было у Роджерса антифутбола. Ни в прошлом сезоне, где только роковые случайности помешали финишировать в зоне Лиги чемпионов, ни на старте этого. «Лестер» в трех турах забил 12 мячей.

Сегодня «Ливерпуль» вряд ли забьет шесть раз «Арсеналу», поэтому не повторит результат команды, которая контратакует. Гвардиола, который не может исправить повторяющиеся ошибки собственной команды, похож на самого себя со знаменитых видео, где объясняет что-то помощникам, что сидят через несколько пустых сидений, но кажется, будто говорит сам с собой. Раньше правой рукой Хосепа в «Манчестер Сити» был Артета, он давал советы.

После ухода Микеля именитый Хосеп уступал Сульшеру (дважды), Моуриньо, Лэмпарду, Хазенхюттлю, самому Артете, Руди Гарсия, а теперь Рождерсу. Многовато поражений для команды такого калибра, как «Манчестер Сити». И многовато именно тренерских неудач. Плюс фактор защиты влияет – еще до матча с «Лестером» сомневались, что Аке и Рубен Диаш подходят.

Похоже, за уверенность «Манчестер Сити» отвечал тренер Артета. Без него и с традиционно страной защитой поражения пошли чаще, чем «горожане» привыкли.

«Лестер» мстит себе за развязку прошлого сезона

«Ливерпулю», если будет планомерно собирать очки, осечки «Манчестер Сити» в таком стиле – как бальзам на душу. А Роджерс снова доказывает, что является недооцененным специалистом. Многие коллективы сломались бы, обидно лишившись путевки в ЛЧ в последнем туре прошлого сезона. Но банда из Лестера держит слово тренера – обещал, что будут снова стремиться в четверку вопреки всем прогнозам.

Выдержать темп старта будет сложно, но сейчас «лисы» крутые. Варди в 33 года подтверждает статус главного снайпера АПЛ прошлого сезона, Тилеманс – умница, оборона не всегда идеальная, но Шмейхель страхует команду. Барнс и Мэддисон – интересные ребята. Ндиди вчера не играл из-за травмы, но тоже очень крутой. У «Лестера», как и у «Эвертона» Анчелотти, формируется заявка на борьбу за топ-6 вопреки изначальным прогнозам.

Там еще и «Лидс» Бьелсы мог стартовать с трех непростых побед, если бы в первом туре не встретили именно Клоппа. Команд с характером в АПЛ достаточно, но «Манчестер Сити» не в их числе. И если «Лестер» точно угадал с Роджерсом, то шейхи из «Манчестер Сити» могут прогадать, сохранив Хосепа.

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Migelito
Migelito ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:42
Эээмм...Когда смотрел матчи Ливерпуля с Сити - мне в основном нравилось, как они при Гвардиоле выглядят. (ЛЧ - отдельная тема). Я особо в структуру клуба не вникал, но по зрелищности и мощи - одна из лучших команд в Европе была. Сейчас сдали, но два-три года назад неужели все так плохо было?
allemz
allemz
вчера в 15:53
Чего тут обсуждать, 4 года у руля под эгидой "Ничего не меняется". Многие устали от его изжившей философии и экспериментов в важных матчах. Его многие перестали понимать, это зажравшийся клоун, которого нужно опустить на землю вместе с его ЧСВ. Это упрямый глупец с пробоиной в голове. Вы наверное не знаете, что значит наблюдать за ватокатом на протяжении его тренерства, эта прямолинейность в его идеях до тошноты нестерпима. Не ожидал, что именно при этом тренере впервые станет больно и противно наблюдать за игрой команды. В ответственные моменты каждого сезона всплывают в недоумехе одни те же вопросы: Что же ты делаешь, Пеп? Почему Пеп так сделал, а не иначе? Интересно, ему иногда бывает обидно за поражения (в основном нелепым образом)? Зачем нам такой рулевой? - из категории риторических вопросов. Спасать команду надо, пока он ее не угробил, одни проблемы от него. Чики пусть тоже проваливает, такой же клоун. Пока Халдун включит свою голову, а не будет прислушиваться к советам тупого Чики, уже поздно будет. Эта каталонская зараза плотно осела на теле клуба.
Ради блага клуба, желаю конкретно сесть в лужу в этом сезоне, глядишь только так получится выкорчевать эту противную скверну.
Migelito
Migelito
вчера в 14:52
Это все временно. Старт в АПЛ, да и вообще в топ-5 чемпионатов интересен. Сейчас турнирная таблица условная, более-менее на нее стоит смотреть через туров пять. Горожане еще свое возьмут, только злее будут. Разгром от Лестера ,я считаю, не показатель, что Сити сдулся. Вся борьба впереди, они по прежнему кандидаты в чемпионы
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:18
Объективно , ни добавить , ни убавить.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 12:17
я не поклонник сити и пепа но как тренер он хорош
112910415
112910415
вчера в 11:17
лисы проведут ещё один чудесный сезон !
или несколько
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:15, ред.
Как бы не было печально для фанатов Гвардиолы, для болельщиков МС, но Гвардиола и МС сдают свои позиции уже не только в ЛЧ, но и в АПЛ, и самое печальное то, что Гвардиола не знает, что и как делать... Когда команда побеждает, а это в последнее время случается всё реже, он активно руководит командой, даёт какие-то указания, но когда у команды во время матча возникают проблемы, то он выглядит беспомощным, растерянным и это печальное явления мы наблюдаем всё чаще и чаще... Проиграть уже в третьем матче нового сезона, играя на своём стадионе, с результатом 2:5- это не тревожный звоночек, звоночки были ранее..., это уже звонят колокола!

И ещё, когда тренер после поражения его команды обвиняет команду соперника в антифутболе, то это говорит только об одном: тренер команды, которая обыграла, говорящего об антифутболе, полностью переиграл тактически, стратегически говорящего тренера об антифутболе....

Вся эта послематчевая проигравшего тренера лирика, никому не интересна, болельщикам МС нужен результат, а не очень и очень неубедительные его оправдания и обвинения выигравшей у него команды в том, что она не так играет, как бы хотел Хосеп Гвардиол

Каждый играет, выбирает стратегию и тактику на матч, согласно своих возможностей, и возможности эти далеко не одинаковые. У богатых топ-клубов-одни, у остальных команд - другие....

Говорить можно долго и много...Но важен результат, а не очередная говорильня Гвардиолы,
результат на табло 2:5 в домашнем матче, на своём родном стадионе. Может лучше поменьше говорить, а поздравить тренера команды соперника с заслуженной победой и искать выход с создавшегося положения, а не обвинять и оправдываться!
Agamaga
Agamaga ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 10:37
Больше всех слетал в Марокко.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:19
А у Рона нет такого рекорда?
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