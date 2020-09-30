Защитник «Шальке» дисквалифицирован на 4 матча за плевок в соперника

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30 сентября 2020, 18:10

Немецкий футбольный союз ( DFB ) дисквалифицировал защитника «Шальке» и оштрафовал на 15 тыс. евро.

Поводом для санкций стал эпизод во время матча 2-го тура Бундеслиги против «Вердера» (1:3) Кабак плюнул в своего соперника Людвига Аугустинссона, лежавшего на газоне. На 84-й минуте Кабак был удален за вторую желтую карточку.

Kabak wird Schalke lange fehlen — 4 Spiele Sperre für Spuck-Attacke https://t.co/LlnvsRbftS #Sport #News — BILD Sport (@BILD_Sport) September 30, 2020

Ранее «Шальке» объявил имя нового главного тренера.