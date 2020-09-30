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Защитник «Шальке» дисквалифицирован на 4 матча за плевок в соперника

30 сентября 2020, 18:10

Немецкий футбольный союз (DFB) дисквалифицировал защитника «Шальке» Озана Кабака и оштрафовал на 15 тыс. евро.

Поводом для санкций стал эпизод во время матча 2-го тура Бундеслиги против «Вердера» (1:3) Кабак плюнул в своего соперника Людвига Аугустинссона, лежавшего на газоне. На 84-й минуте Кабак был удален за вторую желтую карточку.

Ранее «Шальке» объявил имя нового главного тренера.

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Loko57
Loko57
30 сентября в 18:12
Ну теперь ждем короновирус в команде)
shlomo
shlomo
30 сентября в 18:11
Что сделал, то и заслужил
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