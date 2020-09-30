Впервые в истории сразу три российских клуба сыграют в групповом этапе ЛЧ

«Краснодар» одолел ПАОК в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (2:1, первый матч – 2:1) и пробился в групповой этап турнира.
Таким образом, впервые в истории в групповой стадии ЛЧ примут участие три российские команды: помимо «Краснодара», это «Зенит» и «Локомотив».
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября.
"Впервые в истории сразу три российских клуба вылетают из ЛЧ"
"Впервые в истории сразу три российских клуба вылетают из ЛЧ"
Удачного жребия завтра...
Удачного жребия завтра...
Похоже,что следующего раза ждать придётся очень долго......
Похоже,что следующего раза ждать придётся очень долго......