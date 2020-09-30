ГлавнаяНовости

Впервые в истории сразу три российских клуба сыграют в групповом этапе ЛЧ

30 сентября 2020, 23:54
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» одолел ПАОК в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (2:1, первый матч – 2:1) и пробился в групповой этап турнира.

Таким образом, впервые в истории в групповой стадии ЛЧ примут участие три российские команды: помимо «Краснодара», это «Зенит» и «Локомотив».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября.

Все новости
Неймар превзошёл Роналдо по голам в сборной Бразилии
14 октября Комментарии29
Суарес обошёл Месси и Роналдо, став лучшим южноамериканским бомбардиром
14 октября Комментарии12
Холанд оформил свой первый хет-трик в международной карьере
11 октября Комментарии17
Фати признан лучшим игроком сентября в Ла Лиге
10 октября Комментарии11
Неймар побил рекорд Месси по успешным обводкам в матчах отбора ЧМ
10 октября Комментарии13
Соболев начал со Швеции, Дзюба — с Лихтенштейна. Дебютные голы форвардов сборной России
09 октябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abrek123
abrek123
01 октября в 12:30, ред.
Фарт не реальный ,без квалификаций сразу в плей офф играли,еще и греки пенальти не забивали, в свои ворота забили сами себе,такой прухи больше никогда скорей всего не будет)))
112910415
112910415
01 октября в 11:24
не иначе, наш футбол на крутом подъёме ! )
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ sihafazatron (раскрыть)
01 октября в 09:37
ну если газпром опять даст денег за легкую группу, то зенит может и выйти
sihafazatron
sihafazatron
01 октября в 08:44
уже в декабре:
"Впервые в истории сразу три российских клуба вылетают из ЛЧ"
ЮЗИК
ЮЗИК
01 октября в 05:34
Интересно надолго ли
протон1
протон1
01 октября в 01:48
    Жека10
    Жека10
    01 октября в 01:43
    в итоге ни одна из них не выйдет из группы
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 октября в 01:32
    Теперь ждем соперников. Краснодару то точно достанутся топы. Но не будем загадывать, ждем.
    Палыч82
    Палыч82
    01 октября в 00:59
    У нас как всегда парадокс на парадоксе - добились трех команд в группе, когда третью путевку упустили,)
    Twisted
    Twisted
    01 октября в 00:49
    Вот это да.. случилось наконец то
    Grey33
    Grey33
    01 октября в 00:39
    Похоже, это будет первый и последний раз когда три команды от России сыграют на таком уровне. Хоть что-то.
    Little Caprice
    Little Caprice ответ Хуторянин 84 (раскрыть)
    01 октября в 00:30
    У команды при нём 0 прогресса. Сырой пока ещё для такого клуба.
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84 ответ Little Caprice (раскрыть)
    01 октября в 00:12
    Нормальный тренер. Зря ты так
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84 ответ oFANATo (раскрыть)
    01 октября в 00:12
    От души, благодарю!!!
    bsww
    bsww
    01 октября в 00:04
    Благодаря этой победе почти 1 балл отыграли, а если повезёт с жеребьёвкой и Порту нарвётся на Краснодар или Локо (Зенит с ними в одной корзине вроде), то лучше в личных встречах нашим рвать булки, чтобы ещё 1 балл отыграть в случае выхода одного нашего клуба в 11/8 ЛЧ и при этом португальцев там не увидим
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 октября в 00:04
    Спасибо Краснодару за этот праздник!
    Удачного жребия завтра...
    iri13
    iri13
    01 октября в 00:03
    Дожили.... 3 клуба в группе ЛЧ. Пошумим?)
    beefs
    beefs
    01 октября в 00:03
    с победой, ребята!!!
    BDA8181
    BDA8181
    01 октября в 00:03
    Поздравляю быков с ЛЧ групповой стадией. Удачи и везения.
    viv
    viv
    01 октября в 00:00
    Историческая победа, три клуба в ЛЧ. Ждём завтра жеребьёвку.
    spartak kursk
    spartak kursk
    30 сентября в 23:59
    С отличным достижением и историей.
    Похоже,что следующего раза ждать придётся очень долго......
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    30 сентября в 23:59, ред.
      Vladimir Grechko
      Vladimir Grechko
      30 сентября в 23:59
      соседи красавы с победой вас!!!!!!!
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      30 сентября в 23:58
      Главное, чтобы впервые в истории не занять три четвёртых места в группе. А по факту, очень важно набирать очки в лч, ведь у нас нет двух команд уже в розыгрыше.
      Александр Нeвский
      Александр Нeвский
      30 сентября в 23:57, ред.
      Господи, пусть две команды выйдут в плей-офф, а одна в ЛЕ. Господи, пусть мы вернем место в таблице коэффициентов. Аминь.
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке
      30 сентября в 23:56
      УРА, товарищи!!!
      oFANATo
      oFANATo
      30 сентября в 23:55
      Быки принимайте поздравления с первой в истории группой ЛЧ.
      Little Caprice
      Little Caprice
      30 сентября в 23:55
      Есть только мааааленькая проблемка - теперь Мусаев не уйдёт :)
      oFANATo
      oFANATo
      30 сентября в 23:55
      Молодцы Быки...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100