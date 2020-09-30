Впервые в истории сразу три российских клуба сыграют в групповом этапе ЛЧ

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30 сентября 2020, 23:54

«Краснодар» одолел ПАОК в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (2:1, первый матч – 2:1) и пробился в групповой этап турнира.

Таким образом, впервые в истории в групповой стадии ЛЧ примут участие три российские команды: помимо «Краснодара», это «Зенит» и «Локомотив».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября.