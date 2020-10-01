В «Дженоа» назвали имена 11 игроков, заразившихся коронавирусом

Пресс-служба «Дженоа» раскрыла имена 11 футболистов, у которых был выявлен коронавирус.
Тест на COVID-19 дал положительный результат у Франческо Кассаты, Лукаса Лерагера, Федерико Маркетти, Филиппо Мелегони, Луки Пелегрини, Маттиа Перина, Марко Пьяцы, Ивана Радовановича, Лассе Шене, Давиде Дзаппакосты и Валона Бехрами.
Коронавирусом также заразились четыре члена тренерского штаба: Пьетро Кистаро, Алессандро Донато, Пьетро Гатто и Маттео Перассо.
Напомним, в ближайшее время состав «Дженоа» должен пополнить нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.
Если им суждено.
Если им суждено.