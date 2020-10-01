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В «Дженоа» назвали имена 11 игроков, заразившихся коронавирусом

01 октября 2020, 08:10

Пресс-служба «Дженоа» раскрыла имена 11 футболистов, у которых был выявлен коронавирус.

Тест на COVID-19 дал положительный результат у Франческо Кассаты, Лукаса Лерагера, Федерико Маркетти, Филиппо Мелегони, Луки Пелегрини, Маттиа Перина, Марко Пьяцы, Ивана Радовановича, Лассе Шене, Давиде Дзаппакосты и Валона Бехрами.

Коронавирусом также заразились четыре члена тренерского штаба: Пьетро Кистаро, Алессандро Донато, Пьетро Гатто и Маттео Перассо.

Напомним, в ближайшее время состав «Дженоа» должен пополнить нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.

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95-shishani-95
95-shishani-95
02 октября в 23:47
Переболеют и вернутся с антителами.
Если им суждено.
sv_1969
sv_1969
01 октября в 08:35
Целая основа с тренерским штабом
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 08:21
Неплохая команда подобралась.
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