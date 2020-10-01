В «Дженоа» назвали имена 11 игроков, заразившихся коронавирусом

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01 октября 2020, 08:10

Пресс-служба «Дженоа» раскрыла имена 11 футболистов, у которых был выявлен коронавирус.

Тест на COVID-19 дал положительный результат у , , , , , , , , , и .

Коронавирусом также заразились четыре члена тренерского штаба: Пьетро Кистаро, Алессандро Донато, Пьетро Гатто и Маттео Перассо.

Напомним, в ближайшее время состав «Дженоа» должен пополнить нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.