Победа по португальской системе и реванш модераторов. Итоги КП за сентябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.
В отличие от прошлого месяца, когда в финальной группе имени Льва Яшина была настоящая заруба, на сей раз интриги в решающей схватке не получилось. Победа за явным преимуществом досталась Klaksvikar Itrottarselag, который набрал очков в два раза больше, чем его преследователь. А особенно примечателен этот успех тем, что победитель вышел в финальный этап не как победитель своей группы, а лишь в числе 3-х лучших игроков, занявших 2-е места! Успех по португальской системе, можно сказать, — если помните сборная Португалии в 2016 году выиграла Евро, выйдя перед этим в плей-офф лишь с 3-го места по дополнительной квоте для «лучших из худших».
Группа Олега Блохина (2-е место) — Klaksvikar Itrottarselag (1-е место)
Группа Всеволода Боброва - shlomo (2-е место)
Группа Юрия Гаврилова - STVA 1 (3-е место)
Группа Константина Бескова - Q-J-G (4-е место)
Группа Олега Блохина — Leha-ha50 (5-е место)
Группа Альберта Шестернева (2-е место) — ДСА (6-е место)
Группа Валентина Иванова - ДАША Д (7-е место)
Группа Рината Дасаева - mihaluch (8-е место)
Группа Всеволода Боброва (2-е место) - Gahi (9-е место)
Группа Альберта Шестернева — ФорвардЪ (10-е место)
Группа Григория Федотова - RBA (11-е место)
Группа Олега Протасова - Хрен горький (12-е место)
Группа Игоря Численко - Трубадур (13-е место)
Группа Федора Черенкова — ЮЗИК (14-е место)
Группа Никиты Симоняна - Рефери (15-е место)
Группа Игоря Нетто — mangox22 (16-е место)
Группа Эдуарда Стрельцова - dok66 (17-е место)
Группа Валерия Воронина - EVERTON (18-е место)
Группа Виктора Понедельника - Анпилкин (19-е место)
Группа Заболотного - КЭТиК (20-е место)
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места — на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места — футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место — 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также поздравляем победителей Fantasy в сентябре:
|№
|Команда
|Пользователь
|1
|ФК Галатасарай
|Шишанутый
|2
|Kalsarikannit
|Klaksvikar Itrottarselag
|3
|Зенит Москва
|LOpp
|4
|FC KAUNAS
|ssakalas1
|5
|внучата-
|VeniaminS
|6
|блинчики в танке
|Аpбитр
|7
|11 регион
|Валерий Фролов
|8
|Оборванцы из Мадрида
|Майкл59ru
|9
|МЕРВ
|Gahi
|10
|Тесто
|Mikki
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на 6 месяцев. Со 2-го по 10-е место — vip-статус на 3 месяца.
В дополнительном конкурсе в Fantasy среди сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, администраторами и модераторами — победу одержали модераторы. Серьезный прорыв, ведь в прошлом месяце стражи порядка были последними.
|Команда
|Очки
|1
|Модераторы
|324
|2
|Администраторы
|306
|3
|Vip-пользователи
|294
|4
|Пользователи
|204
Приз: месяц вип-статуса всем руководителям победившей сборной (независимо от количества дней руководства), кроме тех, кто отказался от команды.
Занять третье место после монстров Шишанутого и Klaksvikar Itrottarselag, это все равно что занять первое место среди простых смертных))
Занять третье место после монстров Шишанутого и Klaksvikar Itrottarselag, это все равно что занять первое место среди простых смертных))
К этой системе надо приспособиться, но на мой взгляд, неправильно решающее распределение мест проводить в крайний день месяца. Нужно как то учитывать и набранные за месяц очки, а не только в последний день. Допустим, в группе В.Боброва (на счёт) 1-2 место набрали под 100 тысяч очков, а по итогу заняли только 2 и 9 место.
Понимаю, что все в одинаковых условиях, но вот что-то не так в этой системе. Месячный ежедневный труд прогнозистов может побить просто удачливость игрока в крайний день месяца.
Предлагать ничего не буду, это ваш конкурс и правила тоже. Хотя мысли кое-какие есть...
К этой системе надо приспособиться, но на мой взгляд, неправильно решающее распределение мест проводить в крайний день месяца. Нужно как то учитывать и набранные за месяц очки, а не только в последний день. Допустим, в группе В.Боброва (на счёт) 1-2 место набрали под 100 тысяч очков, а по итогу заняли только 2 и 9 место.
Понимаю, что все в одинаковых условиях, но вот что-то не так в этой системе. Месячный ежедневный труд прогнозистов может побить просто удачливость игрока в крайний день месяца.
Предлагать ничего не буду, это ваш конкурс и правила тоже. Хотя мысли кое-какие есть...