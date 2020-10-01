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Победа по португальской системе и реванш модераторов. Итоги КП за сентябрь

01 октября 2020, 09:40

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.

В отличие от прошлого месяца, когда в финальной группе имени Льва Яшина была настоящая заруба, на сей раз интриги в решающей схватке не получилось. Победа за явным преимуществом досталась Klaksvikar Itrottarselag, который набрал очков в два раза больше, чем его преследователь. А особенно примечателен этот успех тем, что победитель вышел в финальный этап не как победитель своей группы, а лишь в числе 3-х лучших игроков, занявших 2-е места! Успех по португальской системе, можно сказать, — если помните сборная Португалии в 2016 году выиграла Евро, выйдя перед этим в плей-офф лишь с 3-го места по дополнительной квоте для «лучших из худших».

Группа Олега Блохина (2-е место) — Klaksvikar Itrottarselag (1-е место)

Группа Всеволода Боброва - shlomo (2-е место)

Группа Юрия Гаврилова - STVA 1 (3-е место)

Группа Константина Бескова - Q-J-G (4-е место)

Группа Олега Блохина — Leha-ha50 (5-е место)

Группа Альберта Шестернева (2-е место) — ДСА (6-е место)

Группа Валентина Иванова - ДАША Д (7-е место)

Группа Рината Дасаева - mihaluch (8-е место)

Группа Всеволода Боброва (2-е место) - Gahi (9-е место)

Группа Альберта Шестернева — ФорвардЪ (10-е место)

Группа Григория Федотова - RBA (11-е место)

Группа Олега Протасова - Хрен горький (12-е место)

Группа Игоря Численко - Трубадур (13-е место)

Группа Федора Черенкова — ЮЗИК (14-е место)

Группа Никиты Симоняна - Рефери (15-е место)

Группа Игоря Нетто — mangox22 (16-е место)

Группа Эдуарда Стрельцова - dok66 (17-е место)

Группа Валерия Воронина - EVERTON (18-е место)

Группа Виктора Понедельника - Анпилкин (19-е место)

Группа Заболотного - КЭТиК (20-е место)

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места — на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места — футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место — 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также поздравляем победителей Fantasy в сентябре:

Команда Пользователь
1 ФК Галатасарай Шишанутый
2 Kalsarikannit Klaksvikar Itrottarselag
3 Зенит Москва LOpp
4 FC KAUNAS ssakalas1
5 внучата- VeniaminS
6 блинчики в танке Аpбитр
7 11 регион Валерий Фролов
8 Оборванцы из Мадрида Майкл59ru
9 МЕРВ Gahi
10 Тесто Mikki

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на 6 месяцев. Со 2-го по 10-е место — vip-статус на 3 месяца.

В дополнительном конкурсе в Fantasy среди сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, администраторами и модераторами — победу одержали модераторы. Серьезный прорыв, ведь в прошлом месяце стражи порядка были последними.

Команда Очки
1 Модераторы 324
2 Администраторы 306
3 Vip-пользователи 294
4 Пользователи 204

Приз: месяц вип-статуса всем руководителям победившей сборной (независимо от количества дней руководства), кроме тех, кто отказался от команды.

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Все комментарии
koyiga2148
koyiga2148 ответ Анпилкин (раскрыть)
02 октября в 00:51
Можно только размер выбрать, будет футболка с лого соккера.
Анпилкин
Анпилкин
02 октября в 00:26
Подскажите, а футболки можно самим выбирать или на усмотрение модераторов.
LOpp
LOpp
01 октября в 11:47
в Fantasy играть щас намного интересней, чем в КП, потому что там нет клонов Славнова и Степки.
Занять третье место после монстров Шишанутого и Klaksvikar Itrottarselag, это все равно что занять первое место среди простых смертных))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 11:05
Поздравляю всех участников и победителей!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 10:15
Если провести лёгкий анализ КП, то можно сделать вывод: когда повезёт с группой, достаточно занять 1-2 место, набрав условные 40 тысяч за месяц, потом просто копить очки на финишный рывок. Победитель потратил 22 тысячи очков в последний день месяца, тогда как призёры 6-7 тысяч. А некоторые ещё делают ставки в течении месяца на крайний день.
К этой системе надо приспособиться, но на мой взгляд, неправильно решающее распределение мест проводить в крайний день месяца. Нужно как то учитывать и набранные за месяц очки, а не только в последний день. Допустим, в группе В.Боброва (на счёт) 1-2 место набрали под 100 тысяч очков, а по итогу заняли только 2 и 9 место.
Понимаю, что все в одинаковых условиях, но вот что-то не так в этой системе. Месячный ежедневный труд прогнозистов может побить просто удачливость игрока в крайний день месяца.
Предлагать ничего не буду, это ваш конкурс и правила тоже. Хотя мысли кое-какие есть...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 09:44
Нормальное развитие событий...
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