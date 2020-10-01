Победа по португальской системе и реванш модераторов. Итоги КП за сентябрь

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01 октября 2020, 09:40

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.

В отличие от прошлого месяца, когда в финальной группе имени Льва Яшина была настоящая заруба, на сей раз интриги в решающей схватке не получилось. Победа за явным преимуществом досталась Klaksvikar Itrottarselag, который набрал очков в два раза больше, чем его преследователь. А особенно примечателен этот успех тем, что победитель вышел в финальный этап не как победитель своей группы, а лишь в числе 3-х лучших игроков, занявших 2-е места! Успех по португальской системе, можно сказать, — если помните сборная Португалии в 2016 году выиграла Евро, выйдя перед этим в плей-офф лишь с 3-го места по дополнительной квоте для «лучших из худших».

Группа Олега Блохина (2-е место) — Klaksvikar Itrottarselag (1-е место)

Группа Всеволода Боброва - shlomo (2-е место)

Группа Юрия Гаврилова - STVA 1 (3-е место)

Группа Константина Бескова - Q-J-G (4-е место)

Группа Олега Блохина — Leha-ha50 (5-е место)

Группа Альберта Шестернева (2-е место) — ДСА (6-е место)

Группа Валентина Иванова - ДАША Д (7-е место)

Группа Рината Дасаева - mihaluch (8-е место)

Группа Всеволода Боброва (2-е место) - Gahi (9-е место)

Группа Альберта Шестернева — ФорвардЪ (10-е место)

Группа Григория Федотова - RBA (11-е место)

Группа Олега Протасова - Хрен горький (12-е место)

Группа Игоря Численко - Трубадур (13-е место)

Группа Федора Черенкова — ЮЗИК (14-е место)

Группа Никиты Симоняна - Рефери (15-е место)

Группа Игоря Нетто — mangox22 (16-е место)

Группа Эдуарда Стрельцова - dok66 (17-е место)

Группа Валерия Воронина - EVERTON (18-е место)

Группа Виктора Понедельника - Анпилкин (19-е место)

Группа Заболотного - КЭТиК (20-е место)

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места — на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места — футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место — 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также поздравляем победителей Fantasy в сентябре:

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на 6 месяцев. Со 2-го по 10-е место — vip-статус на 3 месяца.

В дополнительном конкурсе в Fantasy среди сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, администраторами и модераторами — победу одержали модераторы. Серьезный прорыв, ведь в прошлом месяце стражи порядка были последними.

Команда Очки 1 Модераторы 324 2 Администраторы 306 3 Vip-пользователи 294 4 Пользователи 204

Приз: месяц вип-статуса всем руководителям победившей сборной (независимо от количества дней руководства), кроме тех, кто отказался от команды.