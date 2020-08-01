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Интрига июльского КП, а также модераторы против пользователей в Fantasy

01 августа 2020, 12:50

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.

Вы, наверное, думали, что, как и в предыдущие месяцы, в конкурсе прогнозов гегемония «Зенита»? А вот и нет! Ну, точнее, почти нет. На сей раз победителем стал поклонник команды «Сочи» Conzor. В финальной группе имени Льва Яшина он с небольшим преимуществом обогнал болельщика «Зенита» Ангел неБесГрешен. «Сочи» обзавелись в топ-10 еще одним представителем — это Смольчик с 4-го места. Любопытно, что именно он был лидером по количеству баллов среди победителей всех групп, но вот в финальной пульке Conzor, финишировавший лишь 16-м в общем предварительном зачете, вырвался вперед, так сказать, успешно провел серию плей-офф.

Не обойдем вниманием и зарубу в утешительной группе Заболотного, где КЭТиК в напряженной борьбе обошел поклонника «Спартака» ДСА.

Группа Эдуарда Стрельцова — Conzor (1-е место)

Группа Всеволода Боброва - Ангел неБесГрешен (2-е место)

Группа Виктора Понедельника - Klaksvikar Itrottarselag (3-е место)

Группа Валентина Иванова - Смольчик (4-е место)

Группа Валерия Воронина — Leha-ha50 (5-е место)

Группа Альберта Шестернева — Литейный 4 (6-е место)

Группа Всеволода Боброва (2-е место) - shlomo (7-е место)

Группа Никиты Симоняна - Aчиститель (8-е место)

Группа Юрия Гаврилова (2-е место) - ЮЗИК (9-е место)

Группа Олега Протасова — For56tas (10-е место)

Группа Игоря Численко - Foxes (11-е место)

Группа Юрия Гаврилова - swift stream (12-е место)

Группа Григория Федотова - Bikcon (13-е место)

Группа Игоря Нетто — Abverin (14-е место)

Группа Валерия Воронина (2-е место) - Glyba (15-е место)

Группа Олега Блохина — Jantu (16-е место)

Группа Рината Дасаева - Androshin (17-е место)

Группа Федора Черенкова - Yurza (18-е место)

Группа Константина Бескова - blasgovest (19-е место)

Группа Заболотного - КЭТиК (20-е место)

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места — на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места — футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место — 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также поздравляем победителей Fantasy в июле:

Команда Пользователь
1 ФК Галатасарай Шишанутый 594
2 ФК Уэска УЕСКА 550
3 Kalsarikannit Klaksvikar Itrottarselag 53.
4 Зенит Москва LOpp 533
5 МЕРВ Gahi 514
6 Чемпион чемпионство с душком 511
7 ФК Иолотанец Gahi 487
8 Иолотанец Gahi 479
9 Тесто Mikki 474
10 ФК Черная Звезда Georgy Cherdantsev 465

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на 6 месяцев. Со 2-го по 10-е место — vip-статус на 3 месяца.

С августа стартует дополнительный конкурс в Fantasy среди сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, модераторами и администраторами сайта.

Как играть: лучший игрок по сумме всех его личных команд за прошедшие сутки возглавляет на один день команду пользователей (аналогично работает у vip, модераторов и администраторов). На следующий день команда передается следующему лучшему игроку и т.д. О победе за прошедшие сутки и получении команды своей группы игрок будет оповещен в колокольчик. При желании, от участия в турнире сборных можно отказаться на весь игровой месяц — для этого нажмите кнопку «отказаться», если возглавили команду пользователей. Текущий рейтинг сборных можно посмотреть под индивидуальным рейтингом.

Приз: месяц вип-статуса всем руководителям победившей сборной (независимо от количества дней руководства), кроме тех, кто отказался от команды.

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
01 августа в 15:34
Так смешно, когда вы регулярно пишете, что победил тот-то или тот-то клуб, которым славнов наградил того или иного клона из своих многосотенных полчищ. Интрига конкурса последние пару лет состоит только в том, сколько мест вырвали у него обычные юзеры: в этом месяце 8 из 20, что с учётом резкого неравенства сил достаточно неплохо.
Спасибо за восстановление справедливости в заболотной группе, хотя фраза, как КЭТиК в напряженной борьбе обошел ДСА, улыбнула, наверное, и его самого.
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
01 августа в 15:29
Нормально так. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 11:11
Чутка не дотянул до первого...
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
01 августа в 11:07
Алё, какой Байкал? Модеры, посмотрите матч Варта-Радомяк, уберите вторую байкальскую ставку по 2000 и отдайте заслуженную победу КЭТиКу!
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
01 августа в 10:57
Поздравляю победителей!
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