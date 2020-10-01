Фернандо подтвердил, что помогает сидящему в тюрьме водителю

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01 октября 2020, 11:05

Бывший хавбек «Спартака» Фернандо, сейчас выступающий в Китае, подтвердил, что помогает своему экс-водителю, который отбывает срок в тюрьме за попытку ввезти в страну наркотические вещества. Водитель после задержания заявил, что препараты он взял по поручению самого Фернандо для его тестя. Позже футболист подтвердил эту информацию.

«Публикую несколько фотографий с моими разъяснениями по вопросу о Робсоне, и документами, подтверждающими, что он получил мою помощь. В следующем посте я опубликую ещё больше квитанций», — написал Фернандо и выложил в инстаграме несколько фото с чеками об оплате.