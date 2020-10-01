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Фернандо подтвердил, что помогает сидящему в тюрьме водителю

01 октября 2020, 11:05

Бывший хавбек «Спартака» Фернандо, сейчас выступающий в Китае, подтвердил, что помогает своему экс-водителю, который отбывает срок в тюрьме за попытку ввезти в страну наркотические вещества. Водитель после задержания заявил, что препараты он взял по поручению самого Фернандо для его тестя. Позже футболист подтвердил эту информацию.

«Публикую несколько фотографий с моими разъяснениями по вопросу о Робсоне, и документами, подтверждающими, что он получил мою помощь. В следующем посте я опубликую ещё больше квитанций», — написал Фернандо и выложил в инстаграме несколько фото с чеками об оплате.

Фернандо подтвердил, что помогает сидящему в тюрьме водителю

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Землянин
Землянин
01 октября в 21:08
Ничего не понял, но очень интересно 🎃
112910415
112910415
01 октября в 16:54
правильный парень
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 12:45
Вместо него водитель сидит, откупается.
dzvinka
dzvinka
01 октября в 12:36
1025 рублей))))
300гривен кинул водиле которого на нары и упек))) нормас че
ZenCh
ZenCh
01 октября в 12:30
Одня тысяча двадцать пять рублей???? Бугагагага. Как же это по-Спартаковски. В их духе. Помог так помог.
ermak6848
ermak6848
01 октября в 11:50
Уважение, что помогают другому человеку..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 11:06
Это и правильно...
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