Защитник «Зенита» сравнил питерцев с «Баварией» и «Ювентусом»

Защитник «Зенита» заявил, что в команде выработался менталитет победителей.

Думаю, в «Зените» уже выработался менталитет победителей — как в «Баварии» и «Ювентусе», которые из года в год становятся сильнейшими в своих странах. Наши мысли и настроения должны быть такими же. То, что мы выиграли в минувшем сезоне — это уже прошлое. А мы должны жить не прошлым, но настоящим. Должны побеждать в каждом матче и в итоге снова взять все три трофея.