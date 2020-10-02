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Защитник «Зенита» сравнил питерцев с «Баварией» и «Ювентусом»

02 октября 2020, 11:06

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что в команде выработался менталитет победителей.

Думаю, в «Зените» уже выработался менталитет победителей — как в «Баварии» и «Ювентусе», которые из года в год становятся сильнейшими в своих странах. Наши мысли и настроения должны быть такими же. То, что мы выиграли в минувшем сезоне — это уже прошлое. А мы должны жить не прошлым, но настоящим. Должны побеждать в каждом матче и в итоге снова взять все три трофея.

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Karkaz
Karkaz
03 октября в 09:14
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    02 октября в 21:33
      Fierce snake
      Fierce snake
      02 октября в 21:23
        kinderpingui
        kinderpingui
        02 октября в 19:53
        То есть ему еще никто не сказал - почему зенитушка чемпионом становится ?))
        Тага Дага
        Тага Дага
        02 октября в 18:26
        Выхлопы газовой трубы дают о себе знать. ....
        Мистер Галактикус
        Мистер Галактикус
        02 октября в 18:17
        Вот только с клубами калибра Баварии и Ювентуса Зенит не играл уже 12 лет. Спонсор УЕФА Газпром об этом позаботился.
        praporchik zadov
        praporchik zadov
        02 октября в 16:07
        Ну да...Бавария
        Жалко что Зенит не попал к ней в группу...
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        02 октября в 15:59
        Надо было додуматься, чтобы так опустить Баварию
        нефтегаз
        нефтегаз
        02 октября в 15:56
          Багров-брат
          Багров-брат
          02 октября в 15:50
          Дугласу стоит заявиться в камеди-батл...)))
          Багров-брат
          Багров-брат
          02 октября в 15:49
          Почему в опросе нет ответа "Деньги Газпрома"?...)))
          kostjan 58
          kostjan 58
          02 октября в 15:16
            ALEX26659
            ALEX26659
            02 октября в 15:15
              Санчо Панса
              Санчо Панса
              02 октября в 15:08
              Какие слова, Дуглас! Да, по стабильности в завоевании чемпионских титулов вы примерно на одном уровне с Баварией и Ювентусом)
              Caniggia
              Caniggia
              02 октября в 14:31
              Менталитет победителей, если только внутреннего пользования, гроза Уфы и Тамбова. А в Европе по-прежнему чепуха и аутсайдеры.
              Footbolista
              Footbolista
              02 октября в 14:30
              Защитник зенита сравнил Ж с П...
              матос
              матос
              02 октября в 14:10
              совсем кукуха поехала у этого игруна:)
              NEADEKVAT
              NEADEKVAT ответ Литейный 4 (раскрыть)
              02 октября в 14:08
              А если появится Анжи, зашлем фсбшников с бананами)
              mortid
              mortid
              02 октября в 14:05, ред.
              Прекращайте, какой день уже от смеха мышцы живота болят от ваших высказываний ежедневных. Газа там что ли болотного обнюхались? хрень разную несёте :D
              Killofwrath
              Killofwrath ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
              02 октября в 13:58
              ну что сказать, Локо сильнее Зенита
              Литейный 4
              Литейный 4
              02 октября в 13:50
              Ну а ЧО? Всё правильно Зенит это лидер в России, как Бавария в Германии. Гыгыгы
              Rattlehead
              Rattlehead ответ nikoladolgov (раскрыть)
              02 октября в 13:33
              Тут хотя бы 50 миллионов, а то ответку с минчанами купили всего за 500 тысяч вечнозеленых.
              Рыжик-Мурыжик
              Рыжик-Мурыжик ответ Killofwrath (раскрыть)
              02 октября в 13:30
              кто-то раз в 16 лет берет, после советской эпохи и ничего, похлеще богов себя ставят
              Qatar Airways
              Qatar Airways
              02 октября в 13:17
              Осень, на прилегающих к Питеру огородах сжигают коноплю, отсюда и все последние высказывания питерцев.
              Aris
              Aris
              02 октября в 13:13
              Не смешите! сила ..... только административная.....
              12й игрок
              12й игрок ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
              02 октября в 13:04
              Как цска?
              12й игрок
              12й игрок ответ makkie (раскрыть)
              02 октября в 13:03
              А что спартак не назвал... стыдно?)))
              Мessi 10
              Мessi 10
              02 октября в 12:53
                Брулин
                Брулин
                02 октября в 12:44
                Какой менталитет у Зенита я что то не пойму? Вроде как судейская благосклонность с этим не имеет никакого сходства...
                makkie
                makkie
                02 октября в 12:43
                Менталитет победителей против Урала и Уфы...
                Посмотрим, чего стоят Дзюба и Ко против Боруссии и Лацио. Да и Брюгге - далеко не подарок!
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