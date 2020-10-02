Защитник «Зенита» сравнил питерцев с «Баварией» и «Ювентусом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что в команде выработался менталитет победителей.
Думаю, в «Зените» уже выработался менталитет победителей — как в «Баварии» и «Ювентусе», которые из года в год становятся сильнейшими в своих странах. Наши мысли и настроения должны быть такими же. То, что мы выиграли в минувшем сезоне — это уже прошлое. А мы должны жить не прошлым, но настоящим. Должны побеждать в каждом матче и в итоге снова взять все три трофея.
Жалко что Зенит не попал к ней в группу...
Жалко что Зенит не попал к ней в группу...
единственная разница псж играет на частные деньги.а газвонь на деньги госказны
В ТЮРЬМУ КАЗНОКРАДОВ!
единственная разница псж играет на частные деньги.а газвонь на деньги госказны
В ТЮРЬМУ КАЗНОКРАДОВ!
Посмотрим, чего стоят Дзюба и Ко против Боруссии и Лацио. Да и Брюгге - далеко не подарок!
Посмотрим, чего стоят Дзюба и Ко против Боруссии и Лацио. Да и Брюгге - далеко не подарок!