Крал признался, что в прошлом сезоне ему было стыдно за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вспомнил домашний матч с «Тамбовом» в прошлом сезоне РПЛ (2:3).
За что мне последний раз было стыдно? Это была игра «Спартака» в прошлом сезоне. Мы играли дома и уступили 2:3. Много дней после поражения я чувствовал себя очень плохо. Может, потому что мы в принципе были в не самой простой ситуации, но та игра оставила очень плохой осадок.
Чем-то напомнило серию из поражений при Кононове - такие же безволие и безыдейность.
Хорошо что в новом сезоне собрались и пока в лидерах.
З.Ы. Крал - ни разу не опорник, он б-2-б, а Шамиль этого не понимает и не везёт ОПЗ.
Чем-то напомнило серию из поражений при Кононове - такие же безволие и безыдейность.
Хорошо что в новом сезоне собрались и пока в лидерах.
З.Ы. Крал - ни разу не опорник, он б-2-б, а Шамиль этого не понимает и не везёт ОПЗ.