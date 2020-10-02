Крал признался, что в прошлом сезоне ему было стыдно за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» вспомнил домашний матч с «Тамбовом» в прошлом сезоне РПЛ (2:3).

За что мне последний раз было стыдно? Это была игра «Спартака» в прошлом сезоне. Мы играли дома и уступили 2:3. Много дней после поражения я чувствовал себя очень плохо. Может, потому что мы в принципе были в не самой простой ситуации, но та игра оставила очень плохой осадок.