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Крал признался, что в прошлом сезоне ему было стыдно за «Спартак»

02 октября 2020, 10:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вспомнил домашний матч с «Тамбовом» в прошлом сезоне РПЛ (2:3).

За что мне последний раз было стыдно? Это была игра «Спартака» в прошлом сезоне. Мы играли дома и уступили 2:3. Много дней после поражения я чувствовал себя очень плохо. Может, потому что мы в принципе были в не самой простой ситуации, но та игра оставила очень плохой осадок.

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
02 октября в 18:24
    Литейный 4
    Литейный 4
    02 октября в 13:41
    Стыдоба!! Гыгыгы
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ d_fincher (раскрыть)
    02 октября в 11:59
    Конечно, стыдно только за спартак может быть! Все логично!
    Wolf77785
    Wolf77785
    02 октября в 11:58
    Да и сейчас, всем стыдно!
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    02 октября в 11:52, ред.
    Никогда об этом не говорил, все знают, но после такого и я признаюсь, да очень стыдно, гыгы.
    d_fincher
    d_fincher
    02 октября в 11:42
    Оказывается, футболистам может быть стыдно. Питерские фанаты неотрывно перечитывают эту новость и не могут понять, как это.
    makkie
    makkie
    02 октября в 11:34
    Даа, позорный отрезок выдали в концовке прошлого сезона.
    Чем-то напомнило серию из поражений при Кононове - такие же безволие и безыдейность.
    Хорошо что в новом сезоне собрались и пока в лидерах.

    З.Ы. Крал - ни разу не опорник, он б-2-б, а Шамиль этого не понимает и не везёт ОПЗ.
    Faustello
    Faustello
    02 октября в 11:30
    Всем стыдно за Спартак, это же аксиома!)))
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 октября в 11:24
    И сам то тоже плохо играл.
    Лучший клуб страны
    Лучший клуб страны ответ poodle (раскрыть)
    02 октября в 11:03
    Зато за Зенит радостно в европе бугага
    poodle
    poodle
    02 октября в 10:49
      112910415
      112910415
      02 октября в 10:49
      противное чувство !
      лучше не повторять
      STVA 1
      STVA 1
      02 октября в 10:44
      Если это не пустые слова то респект ему!
      LOpp
      LOpp
      02 октября в 10:32
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