«Локомотив» может проиграть всё, а «Зенит» — выйти в плей-офф. Реакция на жеребьёвку ЛЧ

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сегодня, 10:18

От «все пропало» до «легчайшая группа». «Соккер.ру» собрал первую реакцию с российской стороны на результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» (в группе F с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге»)

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать — не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьезной линией нападения. Но с ними можно играть. Что касается «Боруссии», то дортмундцы — главные фавориты группы. Они — вторая по силе команда Бундеслиги. Если говорить о «Лацио», то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». То есть это сопоставимые по уровню команды. На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше. Предпочтение одно — закончить дома. Плюс важно, с кем играть в третьем-четвертом турах.

Василий Уткин (комментатор):

Недостаточно представляю себе «Брюгге», но сейчас, мне кажется, эта команда не настолько сильнее «Зенита», чтобы опережать его гарантированно. В этой группе есть даже процентов 25 шансов быть третьими. Везение. Но «Зенит» в Лиге всегда найдёт, где сесть в лужу.

Александр Мостовой (бывший полузащитник сборной России):

В группе «Зенита» приходится сразу выделить «Брюгге». Они будут всем уступать. А у остальных трёх команд равные шансы. В том году мы сказали, что у «Зенита» хорошие шансы, а они заняли четвёртое место. И сейчас – шансы равные, команда хорошая. Не сделают прошлые ошибки – хорошо, сделают – наступят на те же грабли. Конечно, в этот раз «Зенит» четвёртое место не займёт. Здесь сам бог велел набирать очки и деньги.

Сергей Кирьяков (бывший нападающий сборной России):

«Боруссия» — однозначный фаворит этой группы. Очень мощная и быстрая команда с высоким уровнем исполнителей, которая является одним из лидеров Бундеслиги. Она это доказала в недавнем матче Суперкубка страны, где при чуть большей доле везения вполне могла обыграть «Баварию». Так что, думаю, тут пойдёт борьба за второе место между «Лацио» и «Зенитом». И для питерцев матчи с римлянами станут ключевыми, хотя и «Брюгге» нельзя сбрасывать со счетов, к бельгийцам команде Сергея Семака необходимо отнестись с максимальной серьёзностью.

«Локомотив» (в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом»)

Марко Николич (главный тренер «Локомотива»):

Нам в группу попали победители Лиги чемпионов в лице «Баварии», «Атлетико», который уже был в группе в прошлом году, и «Зальцбург». В Лиге чемпионов не бывает проходных групп. Доволен ли я? Не могу ответить на этот вопрос. Будем биться и сделаем всё, что сможем. Покажем российский футбол во всей красе. Если разбирать каждую команду, то «Бавария» — чемпион Европы. Тут и говорить особо нечего, очень хорошая команда. Кто следит за немецким футболом, тот знает, что они всегда играют на 100%. Мне нравится игра «Атлетико». Нравится стиль Симеоне и как он себя позиционирует в команде. У испанцев очень качественная команда. Сыграть с ними будет очень интересно. «Зальцбург» тоже знаю очень хорошо. Наш план такой — спокойно идти от матча к матчу. Будем играть так, чтобы оставить хорошее впечатление.

Василий Уткин (телекомментатор):

«Локомотив» имеет отличные шансы проиграть все матчи. У нынешней команды, которая может лишь защищаться, три соперника — великий, выдающийся и прогрессирующий. Все прижмут к воротам с надёжностью от контратак. И дальше гаплык. Если «Бавария» не станет жалеть, может пасть и рекорд «Спартака» 1:18.

Николай Наумов (бывший президент «Локомотива»):

Думаю, у «Локомотива» нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Уровень «Баварии» и «Атлетико» всем известен. С ними и в лучшем своём составе «Локо» тяжело было бы тягаться. А сейчас на фоне перестройки в команде вообще не представляю, за счёт чего можно отобрать у них очки. Но я и в третье место и выход в весеннюю часть Лиги Европы не верю, так как «Зальцбург» более организован. Возможно, один матч с ним «Локо» выиграет, но думаю, в другой очной игре австрийский клуб возьмёт верх над «железнодорожниками». А также зацепит какую-нибудь ничью или победу в играх с «Атлетико» или «Баварией». Поэтому, полагаю, набрать три очка в этом турнире для «Локомотива» будет успехом.

Анатолий Бышовец (бывший тренер сборной России):

Что касается группы «Локомотива», «Ред Булл Зальцбург» произвёл неплохое впечатление. У «Локомотива» печальный опыт игры с «Атлетико», о «Баварии» я и говорить не буду. Здесь можно говорить о третьем месте, и я думаю, что это реальная оценка.

«Краснодар» (в группе Е с «Севильей», «Челси» и «Ренном»)

Мурад Мусаев (главный тренер «Краснодара»):

Перед жеребьёвкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники — высочайшего европейского уровня. «Челси» — европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» — действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу обыграл «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции. Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат.

Василий Уткин (комментатор):

О «Краснодаре». Не думаю, что у клуба есть задачи в групповом турнире. Место в группе — четвёртое. Думаю, одну победу «Краснодар» сумеет где-то выбороть. Мне матчи в этой группе интереснее всего будут.

Максим Деменко (бывший полузащитник «Краснодара»):

Группа непростая, но проходимая. «Челси» — безусловный топ-клуб, но в группе его можно обыгрывать или хотя бы брать очки, что уже делали некоторые не самые сильные команды. «Севилья» выиграла Лигу Европы, но «Краснодар» пару лет назад уже обыгрывал её, поэтому позитивный опыт есть. «Ренн» — крайне непростая и крепкая команда, но, если её не обыгрывать, то вообще нет смысла говорить о каких-то шансах на выход из группы. В любом случае у «Краснодара» есть своя стабильная комбинационная игра, при этом по ситуации он может и сыграть вторым номером. Поэтому при определённой доле удачи можно даже замахнуться на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Кайо (защитник «Краснодара»):